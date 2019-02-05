В зоне финансового риска треть строящегося жилья

5 февраля. FINMARKET.RU - Финансовая устойчивость более 70% девелоперских проектов по строительству жилья, реализуемых сейчас по всей России, не вызывает сомнений, пишет "Коммерсантъ", приводя мнение аналитиков E&Y. Они настаивают, что застройщики этих объектов смогут обслуживать свои обязательства по проектному финансированию, а больше половины — остаться стабильными даже при снижении цен на 10%. Самая большая доля проблемных проектов — на Северном Кавказе, в Южном, Уральском, Сибирском округах. Девелоперы считают, что после обязательного перехода предстоящим летом компаниями на эскроу-счета себестоимость строительства может вырасти на 20%, а трети застройщикам придется покинуть рынок.

В среднем по стране более 70% проектов по строительству жилья являются финансово устойчивыми, говорится в профильном обзоре E&Y, вышедшем 4 февраля. Аналитики исследовали 9586 объектов, строящихся во всех федеральных округах. В качестве показателя финансовой устойчивости проанализирован коэффициент покрытия долга за период кредитования, отражающий соотношение объема средств, доступных для обслуживания долга, и величины требуемых выплат.

По формальным признакам самая лучшая ситуация в Дальневосточном федеральном округе (ДФО): там 93% изученных проектов имеют низкий риск дефолта, чуть более 4% — риск среднего уровня и только около 1% объектов вызывают опасения у исследователей. Но эта картина может изменится, поскольку, как отмечается в обзоре E&Y, в ДФО "значительная часть проектов на стадии строительства не прошла фильтрацию на корректность представленных (застройщиками) данных".