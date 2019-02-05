Половина покупок в России оплачена картами

5 февраля. FINMARKET.RU - Половина россиян предпочитает оплачивать покупки банковской картой, пишут " Известия ", приводя данные из исследования компании "Такском". Анализ проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, всего было проверено 11 млрд чеков. Карточные трансакции впервые догнали по популярности оплату наличными. В 2017 году "пластиком" предпочитали пользоваться 40% граждан, в 2018-м — 46%, а в январе 2019-го два основных способа оплаты поделили рынок пополам.

Больше всего "пластик" для покупок используют в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске, выяснили в «Такском». А сильнее всех к наличному обороту привязаны Тольятти, Саратов, Нижний Новгород и Волгоград — здесь этот способ остается доминирующим. По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще платить картами за бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания. Наибольший прирост (с 52 до 54%) произошел в сфере услуг и гостеприимства.

При этом количество в России пластиковых карт за 2018 год даже немного снизилось, отметил аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, на которого ссылаются "Известия". По данным Центробанка, на 1 января 2018 года их было 271,7 млн штук, а на 1 октября (регулятор пока не опубликовал более свежие данные) — 270,7 млн. Очевидно, что основным драйвером роста популярности безналичной оплаты стала интенсивность использования "пластика", а не рост доли получаемых на карты зарплат, как это было в последние 10 лет, пояснил Тимур Нигматуллин.

Такой тренд свидетельствует об обелении экономики, отметил главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. А легальный бизнес работает еще более прозрачно, при этом снижается объем предложения денег для серых схем по обналичиванию, добавил он. Кроме того, снижаются трансакционные издержки — ведь наличность нужно транспортировать и хранить.