Ведомствам запретят вводить новые сборы для бизнеса

5 февраля. FINMARKET.RU - Новые неналоговые платежи для бизнеса предлагают устанавливать только на уровне законов или актов правительства. Минфин принял принципиальное решение, пишут "Известия", ссылаясь на директора департамента доходов министерства Елену Лебединскую. Это означает, что ведомства по отдельности, особенно в регионах, больше не смогут вводить новые сборы по своему усмотрению, тем самым увеличивая фискальную нагрузку на предпринимателей. Консолидация неналоговых платежей позволит бизнесу лучше прогнозировать свои расходы, считают опрошенные "Известиями" эксперты. "Ключевая цель этого — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей", — заявила Елена Лебединская.

На данный момент различные платежи для предпринимателей могут устанавливать ведомства, в том числе региональные, своими нормативными документами.

Сейчас обязательные для бизнеса неналоговые сборы появляются и меняются стихийно, отметила руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина. В качестве примеров таких платежей в Минфине привели сбор за проведение госэкспертизы проектной документации по изучению недр, стоимость которой определена приказом Минприроды осенью 2016-го. В 1999 году Минсельхоз установил платеж за проведение сортового и семенного контроля.

Бизнесу, особенно не крупному, сложно отслеживать изменения по всему массиву документов, выпускаемых ведомствами и госучреждениями, добавила Александра Суслина. Эксперт считает, что это тормозит рост, доходность и качество среднесрочных инвестпроектов. Закрепление неналоговых платежей на стратегическом уровне — законов и актов правительства — должно будет повысить их прозрачность и прогнозируемость.

Сейчас в правительстве стратегически уже определились с будущим неналоговых сборов. Некоторые из них, близкие по своей природе к налогам, будут включены в НК. В частности, речь идет об экологическом и курортном сборах, обязательных отчислениях операторов связи, рассказала Елена Лебединская.

Минфин ведет работу по консолидации неналоговых сборов уже несколько лет. Изначально планировалось создать для них отдельный рамочный закон, однако реализовать эту инициативу не удалось, «так как платежей очень много и они совершенно разные», отметила Елена Лебединская. Сейчас в правительстве стратегически уже определились с будущим неналоговых сборов. Некоторые из них, близкие по своей природе к налогам, будут включены в НК. В частности, речь идет об экологическом и курортном сборах, обязательных отчислениях операторов связи, рассказала она.