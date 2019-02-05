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05 февраля 2019 года 08:27
Взыскание средств по суду отмывают от схем
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Петр Ковалев/ТАСС
5 февраля. FINMARKET.RU - Как стало известно "Коммерсанту", разработан законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. По новым правилам средства сможет получить только взыскатель и только в России, ряд исключений предусмотрен лишь для физических лиц. Однако, по мнению экспертов, в нынешнем виде от этой инициативы будет больше вреда, чем пользы, пишет "Ъ". Средства по исполнительным листам будут перечисляться только взыскателю и только на счета, открытые в России. Такой законопроект подготовил Минюст при участии ЦБ. Сейчас документ проходит процедуру согласования с заинтересованными органами власти, отметили в министерстве. Как пояснили в пресс-службе Минюста, законопроект предусматривает возможность перечисления денежных средств по исполнительному листу исключительно "на счет взыскателя, открытый в банке или иной кредитной организации, осуществляющих деятельность на территории РФ". То есть, если иностранная компания или гражданин хочет взыскать средства с российской компании, им потребуется открыть для этого счет в банке, имеющем лицензию Банка России. Некоторые исключения были сделаны для "добросовестных взыскателей—физических лиц, проживающих за пределами РФ", пишет "Ъ". Им дается возможность перечислять средства напрямую на счета в иностранных банках в случае, если спор был "о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением". В конце прошлой недели зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отмечал важность разрабатываемого проекта. Он указал, что объем вывода денежных средств с использованием исполнительных листов снижается, но все равно миллиарды рублей продолжают уходить за рубеж.
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