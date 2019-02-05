Взыскание средств по суду отмывают от схем

5 февраля. FINMARKET.RU - Как стало известно "Коммерсанту", разработан законопроект, призванный перекрыть криминальныевывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. По новым правилам средства сможет получить только взыскатель и только в России, ряд исключений предусмотрен лишь для физических лиц. Однако, по мнению экспертов, в нынешнем виде от этой инициативы будет больше вреда, чем пользы, пишет "Ъ".

Средства по исполнительным листам будут перечисляться только взыскателю и только на счета, открытые в России. Такой законопроект подготовил Минюст при участии ЦБ. Сейчас документ проходит процедуру согласования с заинтересованными органами власти, отметили в министерстве.

Как пояснили в пресс-службе Минюста, законопроект предусматривает возможность перечисления денежных средств по исполнительному листу исключительно "на счет взыскателя, открытый в банке или иной кредитной организации, осуществляющих деятельность на территории РФ". То есть, если иностранная компания или гражданин хочет взыскать средства с российской компании, им потребуется открыть для этого счет в банке, имеющем лицензию Банка России.

Некоторые исключения были сделаны для "добросовестных взыскателей—физических лиц, проживающих за пределами РФ", пишет "Ъ". Им дается возможность перечислять средства напрямую на счета в иностранных банках в случае, если спор был "о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением". В конце прошлой недели зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отмечал важность разрабатываемого проекта. Он указал, что объем вывода денежных средств с использованием исполнительных листов снижается, но все равно миллиарды рублей продолжают уходить за рубеж.