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05 февраля 2019 года 08:14
Россиян хотят избавить от обязанности следить за работой приборов учета ЖКХ
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Антон Вергун/ТАСС
5 февраля. FINMARKET.RU - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует внести в законодательство поправки, которые освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов, заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. "Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, - обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании", - сказал А.Абрамов в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете". При этом, по его словам, "сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку". "Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были проверены... Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик (ресурсов) - достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", - подчеркнул глава Росстандарта.
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