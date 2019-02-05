Россиян хотят избавить от обязанности следить за работой приборов учета ЖКХ

5 февраля. FINMARKET.RU - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует внести в законодательство поправки, которые освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов, заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, - обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании", - сказал А.Абрамов в интервью , опубликованном во вторник в "Российской газете".

При этом, по его словам, "сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку".

"Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были проверены... Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик (ресурсов) - достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", - подчеркнул глава Росстандарта.