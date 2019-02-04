Рост ВВП России в 2018 году ускорился до 2,3%

Рост российской экономики ускорился, по данным Росстата, до 2,3% после 1,6% годом ранее. Показатель превысил прогнозы Минэкономразвития, ЦБ и аналитиков. Темпы роста экономики стали максимальными с 2012 года

4 февраля. FINMARKET.RU -РФ в прошлом году вырос на 2,3% после повышения на 1,6% в 2017 году, на 0,3% в 2016 году и снижения на 2,5% в 2015 году, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 2014, 2013 и 2012 годах повышение экономики составляло 0,7%, 1,8% и 3,7%, соответственно. Таким образом, рост ВВП приблизился к 6-летнему максимуму.

Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 103 трлн 626,6 млрд рублей

Индекс-дефлятор ВВП за 2018г. по отношению к ценам 2017г. составил 110,0%.

Динамика изменения ВВП превысила оценки аналитиков, опрошенных Интерфаксом в конце 2018 года, а также прогноз Минэкономразвития и ЦБ. Консенсус-прогноз аналитиков по росту ВВП на 2018 составлял 1,7%. ЦБ ожидал рост ВВП в 2018 году в интервале 1,5-2%,

Минэкономразвития предварительно оценивало рост ВВП по итогам 2018 года на 1,8%. В конце января текущего года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост ВВП РФ в 2018 году оценивается в 2% по сравнению с 2017 годом. "То, чего мы добились за последние несколько лет - это устойчивый и стабильный рост", - отметил М.Орешкин. При этом министр подтвердил прогноз по замедлению роста ВВП РФ в 2019 году до 1,3% из-за замедления глобального экономического роста и повышения ставки НДС, что, по его словам, было сделано для решения экономических задач в долгосрочной перспективе.

В 2019 году Минэкономразвития ожидает рост экономики на 1,3%, ЦБ РФ - на 1,2-1,7%. аналитики -1,2%.

Наибольший рост валовой добавочной стоимости в 2017 году, согласно данным Росстата, был зафиксирован в финансовой и страховой деятельности - на 6,3%, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - на 6,1%, в строительстве - на 4,7%.

В добыче полезных ископаемых рост составил 3,8% (+2,4% в 2017 году), в обрабатывающих производствах - 1,5% (+1,1%), в оптовой и розничной торговле 2,2% (+2,5%), в операциях с недвижимостью - на 0,5% (+2,2%).

Снижение наблюдалось в сельском хозяйстве - на 2% после роста на 1,4% годом ранее, в деятельности домашних хозяйств - на 2% после такого же снижения в 2017 году.

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2018 года составила 67% (69,377 трлн руб.), что на 3,6 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в 2017 году (70,6%). В том числе доля расходов домохозяйств сократилась на 3,1 п.п. и составила 49,1% ВВП (50,755 трлн руб.), доля расходов госуправления снизилась на 0,5 п.п. - до 17,8% ВВП (18,190 трлн руб.).

Доля в ВВП валового накопления сократилась в 2018 году на 1 п.п. - с 24% в 2017 году до 23% (22,259 трлн руб.). В том числе доля валового накопления основного капитала (инвестиций) уменьшилась на 0,8 п.п. и составила 21,4% ВВП (22,120 трлн руб.), а доля изменения запасов материальных оборотных средств снизилась до 1,6% с 1,8%. Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) выросла до 10% с 5,5% ВВП годом ранее.