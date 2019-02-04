Власти займутся регулированием деятельности аптечных сетей

4 февраля. FINMARKET.RU - Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил о создании в нижней палате парламента рабочей группы по подготовке комплексного закона об аптечных сетях.

По словам А.Исаева, если торговыеуже достаточно хорошо отрегулированы, то понятие аптечных сетей вообще отсутствует в законодательстве, а значит, что антимонопольные ограничения, введенные в отношении торговых сетей, к аптечным сетям не применимы. Депутата отмечает, что одна из главных проблем - это засилье на аптечных прилавках дорогих лекарств вместо дешевых. Зачастую более дешевые, хотя и не менее качественные аналоги покупателям даже не предлагают, пишет "Российская газета"

В рабочую группу по разработке нового закона войдут представители всех фракций, профильных комитетов, а также Минздрава, Минпромторга и общественных объединений. Изменения будут направлены на то, чтобы сделать лекарства более дешевыми и доступными для людей, обещает А.Исаев.

Как отмечается в Стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года, которая была подготовлена Минпромторгом в 2018 году, рост аптечных сетей в последние 10 лет привел не к снижению стоимости лекарств и увеличению их доступности, а к обратному результату. "Происходит последовательная консолидация аптечных сетей, цены на все значимые виды продукции растут из-за конкуренции между аптечными сетями в погоне за бонусами от производителей", - подчеркивается в документе. Там отмечается и то, что многолетняя практика показывает избыточное появление аптек в местах с высокой покупательской способностью и потоком и недостаточное - в местах с низкой плотностью населения, что формирует территориальную лекарственную недоступность.

В России существует около 63 тысяч аптек (вместе с аптечными пунктами и киосками). Подавляющее большинство из них - сетевые, так как сетью считается торговое предприятие, имеющее две и более точки продаж. Глава общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский уверен, что аптекам выгодно продавать дорогие лекарства, поэтому более дешевые аналоги вымываются из ассортимента. "Есть закон об обращении лекарственных средств, но нет закона об обеспечении лекарствами пациентов. Поэтому лекарства обращаются как-то отдельно от пациентов. Целесообразно подготовить закон именно об обеспечении лекарственными препаратами", - уверен эксперт.