Не более 1% туроператоров ушло с туррынка РФ в 2018 г.

4 февраля. FINMARKET.RU - Ростуризм констатирует стабилизацию на туристическом рынке, заявил начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя.

"Благодаря, наверное, где-то и жестким мерам по "закручиванию гаек", сейчас те туроператоры, которые работают на рынке, работают ровнее, чем раньше. Каких-либо потрясений больших мы не ожидаем. Если анализировать прошлый год, то с рынка ушло не более 1% туроператоров", - сказал он журналистам в ходе IV Регионального туристического форума "Интуриста" в Новосибирске в понедельник.

Е.Куделя отметил, что уже на новогодних праздниках в начале 2018 года резко сократилось число жалоб на туроператоров. "Жалоб было раз в 10 меньше, чем обычно, и в этом году ситуация тоже достаточно спокойная", - отметил он.

Рост цен на туристические продукты в 2019 году не превысит 3-5%, заявил журналистам исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин в понедельник.

"Мы видим, что в этом году будет продолжаться рост внутреннего туризма, эта тенденция длится последние несколько лет, увеличиваются возможности и Крыма, и Сочи. Мы не видим в наступившем году какого-то существенного удорожания. Есть, где то в пределах трех-пяти процентов, повышение цен, связанное с НДС, инфляционной составляющей, с энергоносителями", - сказал С.Толчин на IV Региональном туристическом форуме в Новосибирске.

Что касается выездного туризма, сказал он, наблюдается повышение цен на объектах размещения, туристы перемещаются в более экономичный сегмент.

"В целом мы видим, что в этом году может быть коррекция по объемам выезжающих из России туристов, может быть некоторое снижение к прошлому году, в том числе и по Турции, и суммарно по всем выезжающим туристам", - отметил С.Толчин.

Он добавил, что нынешний курс рубля способствует притоку иностранных туристов в РФ, и некоторые туристические объекты уже перегружены. "Есть потребность в перераспределении потоков, в новых маршрутах", - сказал директор "Интуриста".

Со своей стороны, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя заявил, что не ожидает роста цен на турпродукты.

"Мы в целом не ожидаем роста по стране цен, потому что, я думаю, максимум, что может быть - увеличение в связи с ростом цен в ЖКХ и каких-то налоговых платежей, не более того. Если до конца летнего сезона никаких потрясений не будет, торасти не будут ", - сказал Е.Куделя.

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