ЦБ решил перепроверить активы страховщиков

4 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ потребовал от страховщиков предоставить ему расширенные сведения об активах по состоянию на 30 сентября 2018 г., такой запрос он разослал компаниям несколько дней назад, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с письмом регулятора. Представители крупных компаний подтвердили получение запроса.

Письмо из ЦБ стало неожиданностью, пишет газета. "Альянс" впервые сталкивается с такими действиями регулятора, рассказывает директор юридического департамента компании Инна Вялкова. Сведения именно в таком формате ранее ЦБ не запрашивались, добавляет первый заместитель гендиректора "Согласия" Юлия Шумилова. В запросе ЦБ требует раскрыть данные по более чем 30 пунктам. Например, он запрашивает подробные данные о ценных бумагах и их доходностях, вложениях, недвижимости, дебиторской задолженности и проч. Также ЦБ требует раскрытия всех активов, а не только принимаемых на покрытие резервов и капитала, замечает операционный директор МАКС Анна Михайлович.

Часть данных об активах на 30 сентября 2018 г., которую запросил ЦБ, компании уже сдавали осенью прошлого года, рассказывает сотрудник страховой ассоциации. Теперь эти и другие сведения придется сдать повторно в ручном режиме, заполнив таблицу в формате Excel, жалуется он.

"В чем причина – вопрос к регулятору", – говорит представитель "Ренессанс жизни". Цели запроса непонятны, соглашается его коллега из "Энергогаранта" и указывает на очень жесткие сроки для ответа. Отчитаться нужно не позже 15 февраля, следует из письма ЦБ. В нем отмечается, что если компания этого не сделает или направит неполные данные, то к ней "будут применены меры страхового надзора" – ограничение или приостановление действия лицензии (согласно ст. 32.6 закона "Об организации страхового дела"), говорится в письме. Заместитель гендиректора "Ингосстраха" Илья Соломатин не понимает, с чем связана такая срочность: обычно данные об активах компании ежегодно раскрывают по другой форме к 1 марта.

Сейчасзанимаются подготовкой годовой отчетности для ЦБ, которую нужно сдать до 14 февраля. Подготовка ответа на запрос накладывает серьезное дополнительное давление на финансовый департамент, говорит представитель «Уралсиб жизни".

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) готовит обращение в ЦБ об отзыве этого запроса, рассказывает Михайлович из МАКС. Представитель ВСС это подтверждает.