Минпромторг выступил против регулирования комиссий за эквайринг

4 февраля. FINMARKET.RU - Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга России. В письме замминистра Минпромторга Виктора Евтухова Федеральной антимонопольной службе (ФАС) министерство выступило против идеи ограничения комиссий, взимаемых банками с ритейлеров при оплате картами, пишет "Коммерсант"

Как следует из письма, последствия государственного регулирования цен на услуги эквайринга "неоднозначны", о чем свидетельствует "международный опыт". В частности, следствием такого регулирования может стать рост цен на банковское обслуживание для населения. Сейчас получаемые от ритейлеровбанки нередко тратят на программы лояльности, предоставляя при расчетах картой бонусы или кешбэк. В случае ограничения комиссий есть риск сокращения таких программ. При этом неочевидно, чтоснизит для потребителей цены на свои товары и услуги, отмечается в письме.

Ритейлеры в декабре 2016 года вступили в борьбу за ограничение комиссий напо аналогии с иностранным опытом - Евросоюза и США. Несколько лет назад в этих странах, как и сейчас в России, размер interchange fee (взаимообменная комиссия, которая делится между банком-эквайером, эмитентом и платежной системой) никак не был ограничен. Сейчас же в ЕС эта комиссия составляет 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт максимум (в России в среднем примерно 1,5%). В декабре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак поручил ЦБ, Минфину, ФАС и бизнесу проработать до 1 февраля предложения о снижении комиссии за эквайринг. ЦБ и ФАС уже выразили скептическое отношение к регулированию комиссий. В Минпромторге также пришли к мнению, что бизнес должен сам договариваться с банками и платежными системами о снижении комиссий, следует из письма министерства .

По мнению банкиров, такой подход более чем оправдан. А ритейлеры, которым приходится договариваться с банкирами, официально позицию Минпромторга не комментируют. Однако в неофициальной беседе они отмечают, что банки не склонны расставаться с доходом.

Более того, представитель одной из крупных непродовольственных сетей отметил, что стоимость приема безналичных платежей и большое количество премиальных карт оказывают все более заметное влияние на розницу. "По сути, банки перекладывают на потребителей содержание таких карт без их согласия, - говорит собеседник "Ъ".- Установление порога тарификации может сделать систему более прозрачной, даст возможности для роста безналичных платежей в малом и среднем бизнесе".

В России, в отличие от ЕС и США, бизнес обязан принимать карты по крайней мере определенного вида. По закону "О национальной платежной системе" с 1 октября 2017 года компании с выручкой от 40 млн руб. должны обеспечить возможность расчетов картами "Мир". Поэтому, по мнению председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, государство должно снизить комиссию при расчетах хотя бы по картам "Мир" либо отменить обязанность их принимать. "В Китае использование банковских карт уже является анахронизмом, там распространены платежи с помощью WeChat и QR-кодов, при которых не используется банковская карта, соответственно, отсутствует interchange fee", - указывает А.Обаева. В России ЦБ запускает систему быстрых платежей, которая также позволит принимать платежи с помощью QR-кодов. "Если участники платежного рынка не изменят свою политику, то торговые сети перейдут на использование QR-кодов и иные альтернативные способы безналичных расчетов", - предупреждает она.