Реформа контрольно-надзорной деятельности в РФ будет продолжена

4 февраля. FINMARKET.RU - В России контрольно-надзорную деятельность необходимо перестроить с точки зрения ее эффективности, считает вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

"В советское время тема контроля была очень зарегулирована, и, честно говоря, эта зарегулированность перешла и в наше время. Бизнес обоснованно жалуется. Но проблема не только в жалобах бизнеса, но и в том, что контрольно-надзорную деятельность необходимо перестроить с точки зрения ее эффективности. Надо работать там, где есть общественная опасность, риски для общественных интересов", - сказал он в интервью "Коммерсанту"

Говоря о том, как правительство намерено продолжить в ближайшее время реформу контрольно-надзорной деятельности в России, К.Чуйченко отметил, что всю систему нужно переориентировать на то, чтобы добиваться желаемого общественного результата, а не искать нарушения. По его словам, вся перестройка, переналадка контрольно-надзорной деятельности должна привести не только к тому, что бизнесу будет комфортно, но и к тому, что работа контролеров будет современной и принесет свои результаты.

"И очень отрадно, что контрольно-надзорные органы тоже все это понимают и хотят перестроить свою работу", - сказал К.Чуйченко..

Как сказал вице-премьер, уже сейчас идет речь о том, что нужно в законе закреплять новые формы работы органов по контролю и надзору, которые позволят, с одной стороны, эффективно решать задачи, а с другой стороны, не вмешиваться в деятельность проверяемого. По словам К.Чуйченко, "у нас двуединая задача: с одной стороны, обеспечить бизнесу и вообще проверяемым нормальные условия работы, с другой - повысить эффективность работы контрольно-надзорных органов".

При этом он отметил, что работать планируется по двум направлениям. "Во-первых, необходим ясный и четкий предмет контроля и надзора в виде обязательных требований. Для этого премьер-министр принял решение о так называемой регуляторной гильотине: время показало, что нужно перейти от терапии (анализа существующего регулирования, которое устарело) к хирургии. Это одна сторона медали", - сказал К.Чуйченко.

Кроме того, продолжил он, нужно создать нормальные процедуры, по которым будут осуществляться проверки. И проверки в деятельности контрольно-надзорного органа должны занимать все меньше места - нужно больше работать в режиме мониторинга, в режиме взаимодействия. "Задача не в том, чтобы выявить и наказать, а в том, чтобы предотвратить опасность, не допустить чрезвычайную ситуацию, обеспечив работу проверяемого в соответствии с установленными правилами", - заявил вице-премьер.

"С помощью так называемой гильотины мы постараемся привести в порядок предмет контрольно-надзорной деятельности - обязательные требования", -.сказал К.Чуйченко, отметив, что "гильотина" как раз предполагает, что мы создаем механизм правового регулирования - это федеральное законодательство и подзаконные акты".

А когда это будет сделано, для каждого органа надзора будет определена дата, после которой будут применяться только соответствующий закон и нескольких подзаконных актов.

"Мы будем стремиться, чтобы сроки были более или менее общие, но у каждого органа свой объем работы, поэтому единого срока быть не может. За основу мы взяли 1 февраля 2020 года, премьер установил, что к этому сроку должны быть разработаны нормативные акты, а федеральные законы внесены в Государственную думу. При запуске механизма "гильотины" мы будем взаимодействовать с экспертным сообществом, с бизнесом, естественно, с профессиональными кругами", - пояснил К.Чуйченко.

Он также отметил, что принято решение о создании специального департамента в аппарате правительства, совершенствование контроля и надзора будет важнейшим направлением его работы. "Новый департамент будет отделен от текучки, то есть люди, которые в нем работают, сосредоточатся на конкретных проектах. Потому что они должны очень четко по времени выдавать результат: в некотором смысле мы специально обозначаем сроки, тем самым отрезаем себе пути к отступлению", - резюмировал вице-премьер.

Он подтвердил, что по сути, под реформу контрольно-надзорной деятельности будет создана новая структура: "Да, чтобы сопровождать реформу и подкреплять ее силами и средствами. На сегодняшний день у нас создана большая группа в лице экспертного сообщества, общественных организаций. Но для того, чтобы реформу продвинуть и решить поставленные задачи, в ближайшее время будет сформирована "дорожная карта" по каждому виду надзора с персональной ответственностью прежде всего руководителей. В соответствии с поручением премьер-министра, до 25 апреля все должно быть сделано".