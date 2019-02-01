Личные рейтинги заемщика россияне узнают от кредитных бюро

1 февраля. FINMARKET.RU - С 31 января все бюро кредитных историй (БКИ) должны показывать заемщикам индивидуальный кредитный рейтинг (при его наличии). Соответствующие поправки в закон о кредитных историях вступили в силу, пишут "Ведомости".

Эти(их также называют скоринговыми баллами) многие БКИ рассчитывают довольно давно на базе хранящихся у них кредитных историй заемщиков, в которых отражены ранее полученные или запрошенные ссуды в банках, микрофинансовых организациях (МФО), кредитных кооперативах и то, как заемщик их обслуживал. Поэтому рейтинг отражает уровень рискованности заемщика для кредиторов, Обычно чем выше рейтинг, тем лучше заемщик: у него больше шансов получить кредит, причем на большую сумму и под меньший процент.

Ранее БКИ могли не раскрывать физическим лицам результаты своих расчетов, их сообщали только кредиторам. Теперь рейтинг становится обязательным пунктом кредитного отчета (кредитной истории) заемщика.

По данным ЦБ, всего в России 13 БКИ. У каждого бюро не только своя методика расчета рейтинга заемщика, но и своя шкала.

"Каждое бюро имеет свою модель с определенным набором переменных, которые влияют на итоговый балл (рейтинг), – наличие текущих и исторических просрочек платежей, уровень долговой нагрузки заемщика, количество запросов его истории кредиторами, ее глубина (чем она больше, тем лучше) и т. д.", – объясняет директор юридического департамента ОКБ Виктория Белых. Самый весомый показатель в расчете рейтинга от ОКБ – максимальная длительность просрочки за последние шесть месяцев, указывает представитель бюро. Максимальный рейтинг в системе ОКБ – 1245 пунктов, причем рейтинг считается очень высоким с отметки 881, а крайне низким – меньше 560. В "Эквифаксе" максимум – 999 баллов; при оценке 850 заемщику практически всегда доступны лучшие кредитные предложения на рынке, отмечает представитель бюро. У БКИ "Русский стандарт" (бюро одноименного банка, четвертое в табели о рангах БКИ) шкала рейтинга заканчивается в точке 620.

Поэтому рейтинги от разных БКИ для одного и того же заемщика, скорее всего, будут абсолютно разными.

Именно поэтому кредитные рейтинги, полученные от БКИ, гражданам ровным счетом ничего не скажут, категоричен директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, НБКИ показывать гражданам индивидуальный рейтинг кредитной истории с 31 января не стал, поскольку применяет разные методики по различным кредитным продуктам. Волков считает, что нужна единая методика расчет рейтинга всеми БКИ.

"В настоящий момент Банк России ведет консультации с участниками рынка для определения целесообразности присвоения рейтинга заемщика на основе единой методики", - сообщил "Ведомостям" представитель регулятора.