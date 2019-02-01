МЭР создает "коммунальный" KPI для губернаторов

1 февраля. FINMARKET.RU - Новый критерий оценки эффективности региональных властей разработало Минэкономразвития. Деятельность губернатора будет считаться успешной, если МУПы, ГУПы и бюджетные организации в его регионе будут вовремя платить за услуги ЖКХ. Соответствующий законопроект, разработанный ведомством, направлен в правительство, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития. Эксперты поддерживают инициативу, но считают необходимым расширить критерий за счет других категорий неплательщиков и более взвешенно оценивать полученные результаты.

В конце декабря 2018 года документ направлен в правительство. После того как примут сам законопроект, а также региональные нормативные акты, "субъекты Российской Федерации будут рейтинговаться на основе достигнутых годовых значений показателей платежной дисциплины" в плане погашения счетов за энергетические ресурсы, отметили в Минэке. В ведомстве пояснили, что это коснется бюджетных организаций, подведомственных региональным и муниципальным образованиям. То есть будут учитываться МУПы и ГУПы, а также структуры органов власти, школы, больницы и поликлиники, детские сады и прочие учреждения социальной сферы.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов поддерживает инициативу Минэкономразвития.

"Такая мера уже давно назрела, поскольку местные и региональные власти фактически самоустраняются от решения вопросов задолженности потребителей перед ресурсниками, характеризуя их как спор хозяйствующих субъектов", — отметил эксперт.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что на 1 ноября общий объем задолженности всех потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ составлял 1,29 трлн рублей.

Эксперты считают, что предложенный Минэком KPI необходимо дополнять сведениями о предпринимаемых усилиях — например, о проведении энергоэффективных мероприятий на объектах. Тогда будет видно: мэр сделал всё возможное, чтобы исправить ситуацию, но денег всё равно не хватает.

В свою очередь, в Минстрое сказали "Известиям", что показатель работы МУПов и ГУПов в сфере ЖКХ находится у них на постоянном контроле, а соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в динамике является одним из параметров оценки устойчивости самого предприятия.