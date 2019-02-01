.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Недельная инфляция в России нормализировалась и ускоряться не будет, годовая еще может подрасти - глава Минэкономразвития
01 февраля 2019 года 10:05
МЭР создает "коммунальный" KPI для губернаторов
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
1 февраля. FINMARKET.RU - Новый критерий оценки эффективности региональных властей разработало Минэкономразвития. Деятельность губернатора будет считаться успешной, если МУПы, ГУПы и бюджетные организации в его регионе будут вовремя платить за услуги ЖКХ. Соответствующий законопроект, разработанный ведомством, направлен в правительство, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития. Эксперты поддерживают инициативу, но считают необходимым расширить критерий за счет других категорий неплательщиков и более взвешенно оценивать полученные результаты. В конце декабря 2018 года документ направлен в правительство. После того как примут сам законопроект, а также региональные нормативные акты, "субъекты Российской Федерации будут рейтинговаться на основе достигнутых годовых значений показателей платежной дисциплины" в плане погашения счетов за энергетические ресурсы, отметили в Минэке. В ведомстве пояснили, что это коснется бюджетных организаций, подведомственных региональным и муниципальным образованиям. То есть будут учитываться МУПы и ГУПы, а также структуры органов власти, школы, больницы и поликлиники, детские сады и прочие учреждения социальной сферы. Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов поддерживает инициативу Минэкономразвития. "Такая мера уже давно назрела, поскольку местные и региональные власти фактически самоустраняются от решения вопросов задолженности потребителей перед ресурсниками, характеризуя их как спор хозяйствующих субъектов", — отметил эксперт. Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что на 1 ноября общий объем задолженности всех потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ составлял 1,29 трлн рублей. Эксперты считают, что предложенный Минэком KPI необходимо дополнять сведениями о предпринимаемых усилиях — например, о проведении энергоэффективных мероприятий на объектах. Тогда будет видно: мэр сделал всё возможное, чтобы исправить ситуацию, но денег всё равно не хватает. В свою очередь, в Минстрое сказали "Известиям", что показатель работы МУПов и ГУПов в сфере ЖКХ находится у них на постоянном контроле, а соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в динамике является одним из параметров оценки устойчивости самого предприятия.
.
Ключевые слова: РФ, губернаторы, работа, оценка
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.