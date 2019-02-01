Россияне предпочитают работать в сфере услуг

1 февраля. FINMARKET.RU - В последние годы на российском рынке труда идет перераспределение занятости между секторами экономики. В реальном секторе, на промышленных предприятиях, она становится меньше, а в сфере обслуживания заметно растет. Такие выводы сделали специалисты ВНИИ труда, пишет "Российская газета". Их исследование показало, что с 2012 года особенно быстрыми темпами начала растив гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания. Количество работников в этих сферах выросла на 20% и на 19,8% соответственно.

За то же время заметно увеличилась - на 10,7% - занятость в финансовой и страховой сферах, на 9,7% - в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

На транспорте работников тоже стало больше. И хотя в процентном соотношении не настолько, насколько в гостиницах, но в абсолютных цифрах данные сопоставимы. Рост составил 4,9%.

Одновременно идет снижение занятости в реальном секторе экономики. Так, в сельском хозяйстве работников стало меньше на 19,6%. В строительстве - на 1,2%, в промышленности - на 2,5%.

Как отмечают во ВНИИ труда, отток занятых из аграрного сектора - это многолетняя тенденция. Она связана и с сокращением сельского населения. А также с ростом производительности труда в отрасли. Стали востребованы высококвалифицированные спецы, а такая потребность массовой быть не может.

В промышленности больше всего занятость уменьшилась в таких видах экономической деятельности, как водоснабжение, организация сбора и утилизация отходов, обеспечение электрической энергией, газом и паром и в обрабатывающих производствах. Впрочем, и в промышленности есть сферы, где число работников растет. Речь идет о добыче, преимущественно - нефти и газа. Там рост составил 7,8%.

"Развитие сферы услуг опережающими темпами - общемировой тренд, и наша страна - не исключение, - комментирует "РГ" результаты исследования ведущий научный сотрудник ВНИИ труда Галина Антонова. - С развитием рыночных отношений частные инвестиции в первую очередь стали поступать в сферу услуг, где быстрее и больше была отдача. А это гостиничный бизнес, торговля, туризм, IT-технологии, финансовый сектор, связь".

Эксперты выделили еще один долговременный тренд: снижение спроса на рабочую силу у крупных и средних организаций, и перетекание работников на малые и средние предприятия.