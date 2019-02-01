Проверка полисов ОСАГО с помощью камер не запускается

1 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня истекает срок выполнения поручения, который вице-премьер Максим Акимов дал МВД и РСА для запуска системы проверки наличияс помощью камер. Полиция и страховщики должны были в январе "провести интеграцию информационных баз данных", следует из протокола поручений от 28 ноября 2018 года. Поручение, как выяснил "Коммерсант" , в срок не выполнено.

Возможность применения камер для проверки "автогражданки" РСА впервые анонсировал еще в 2015 году. Было решено запустить эксперимент по фиксации нового типа нарушений в Москве. За три года даты запуска пилотного проекта назывались минимум четыре раза, но это в итоге не произошло. В конце 2018 года тема обсуждалась на заседании правительственной комиссии по безопасности движения, которую возглавляет Максим Акимов. Он и дал МВД и РСА первое официальное поручение разобраться с проблемой.

В Москве работает более 1,4 тыс. камер, каждая из них фиксирует до 40 тыс. проездов автомобилей в сутки. Таким образом, только для обслуживания системы по проверке ОСАГО потребуется ежесуточно делать 56 млн обращений в базу данных АИС ОСАГО (принадлежит РСА). Страховая база такой нагрузки не выдержит, поэтому была придумана схема: РСА формирует список действующих полисов и автовладельцев на конкретную дату, ГИБДД дополняет их информацией о номерах транспортных средств, полученными массивами данных пользуется столичный ЦОДД (эксплуатирует, фильтрует фотографии) для выявления нарушителей. Если выявляется машина без полиса, происходит проверка в обратном порядке (ЦОДД-ГИБДД-РСА), после чего выносится штраф в размере 800 руб. Для реализации схемы и понадобилась "интеграция баз данных", о которой говориться в поручении М.Акимова.

Сейчас "ведутся необходимые технические работы" по синхронизации систем, сообщили в МВД "Коммерсанту". "До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по данному составу правонарушения не осуществляется и будет начата по мере технической готовности",- пояснили в полиции, не назвав конкретных дат. Выявлены "определенные расхождения" в сведениях о транспортных средствах, содержащихся в информационной системе ГИБДД и в АИС ОСАГО, рассказал изданию исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Это связано, в частности, с "особенностями" заключения электронных договоров ОСАГО и "неисполнением частью страхователей обязанности по передаче сведений о госзнаке, в настоящее время ведется работа по выработке алгоритмов нормализации данных", пояснил он.