В январе траты больше всего увеличились на АЗС

1 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2019 года вырос среднийна АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита. Тогда как в специализированных магазинах алкогольной продукции он, напротив, после праздников несколько снизился. Об этом свидетельствует статистика одного из крупнейших операторов фискальных данных "Такском", пишут "Известия" Средний чек на АЗС с 1 по 25 января увеличился до 1,25 тыс. рублей, на 8%, по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года. Хотя стоимость 1 л бензина за этот период изменилась не очень значительно и в январе составила в среднем по стране 47 рублей. А вот по сравнению с началом прошлого года средний чек на АЗС увеличился на 14%. Продажи топлива за год упали на 12%, его цена выросла более чем на 10%.

Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко пояснил "Известиям", что годовые данные о росте цен на бензин совпадают с официальной статистикой Росстата, который фиксировал их повышение в рознице на 9,6%. Этот показатель в два раза больше значения инфляции за 2018 год, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в мае прошлого года правительство предприняло меры для стабилизации ситуации на топливном рынке: были снижены акцизы, а нефтяники в ответ заморозили розничные цены.

В сентябре они снова поднялись на 10%. Достигнутая на совещании 31 октября у вице-премьера Дмитрия Козака договоренность с нефтяными компаниями предусматривала их обязательство не повышать топливные цены до 31 марта 2019 года сверх установленных показателей, которые примерно соответствовали июньским котировкам. Отступить от этого условия было разрешено только в январе, чтобы компенсировать компаниям убытки от повышения НДС.

В "Такскоме" увеличение среднего чека на АЗС объясняют в том числе ростом продаж сопутствующих товаров, на которые приходится 40% оборота автозаправочных станций. Например, на кофе автомобилисты стали тратить на 20% больше - 130 рублей в среднем по стране.

30 января вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что рост цен на бензин соответствует договоренностям правительства с нефтяниками. В январе 2019 года он не должен был превышать 1,7%.

Также в январе 2019 года вырос средний чек в супермаркетах и гипермаркетах - на 11%, до 750 рублей (в сравнении с декабрем 2018-го). Больше россияне стали тратить и в заведениях общепита - на 9%, в среднем до 1,2 тыс. рублей. Зато было зафиксировано снижение среднего чека в алкомаркетах - на 2%, до 519 рублей.

Это не значит, что алкоголь не подорожал. В "Такскоме" пояснили: уменьшение показателя связано с тем, что в декабре прошлого года россияне закупались спиртными напитками в ожидании праздников. То есть спрос был повышенным. В январе продажи пошли на спад и значение среднего чека снизилось.