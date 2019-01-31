Ипотечные каникулы объявят не для всех

31 января. FINMARKET.RU - Ипотечными каникулами смогут воспользоваться не все граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а лишь те, у кого в кредит куплено единственное жилье. Об этом говорится в новой версии соответствующего законопроекта Центробанка, сообщают "Известия". В регуляторе изданию подтвердили, что право временно не гасить жилищные займы должно быть только у наиболее уязвимой части населения. По оценке главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, доля таких граждан может составлять около 80% от общего числа ипотечников. Впрочем, определенные взносы в период каникул клиентам банков всё же придется делать. В частности, оплачивать страховку жилья.

Новая редакция законопроекта предполагает, что во время ипотечных каникул будет разрешено вообще не гасить кредит. Ранее планировалось снизить платеж до 10% от ежемесячного взноса. С банком можно обсудить и другую сумму, но не более половины от прежнего размера суммы. Также в новой версии законопроекта добавлен пункт о том, что если в ипотечном договоре есть условие о страховании недвижимости, то заемщику придется выплачивать эти взносы в полном объеме даже в период каникул. Такая мера является справедливой и вряд ли будет обременительной для граждан, считают в банках.

Страховка оформляется один раз в год и призвана защитить как финансовую организацию, так и клиента от рисков утраты объекта недвижимости, отметила директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина. Если с квартирой что-то случится в период отсутствия страховки, заемщик может вообще лишиться жилья, что существенно ухудшит его положение.