В суды пустят по правилам

31 января. FINMARKET.RU - Гражданам придется доказывать право на пребывание в суде. Это следует из проекта типовых правил пребывания посетителей в судах, которые подготовил Совет судей, пишут "Ведомости" ссылаясь на документ.определяют круг лиц, которые имеют право беспрепятственного прохода (судьи и аппарат, прокуроры, следователи и сотрудники ФСБ, налоговые и таможенные инспекторы, представители органов власти, а также адвокаты). Присяжные запускаются по списку, а полиция и МЧС в случае пожара – в сопровождении приставов или администратора. Представителей СМИ в суд пустят только в рабочее время и при предъявлении служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность. В правилах указано, что доступ на открытые судебные заседания представителям СМИ должен осуществляться свободно, но фото- и видеозапись допускается только с разрешения председателя суда. Запрещен будет вход гражданам в состоянии алкогольного опьянения и лицам, имеющим "внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность" либо не отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. Отсутствие или отказ предъявить документы, удостоверяющие личность и предоставляющие право на пребывание в суде, также являются основанием для отказа в допуске в здание суда.

Член президентского Совета по правам человека Леонид Никитинский говорит, что знаком только с неофициальной версией документа, но очевидно, что она отражает точку зрения судейского сообщества и никак не учитывает мнение общественности. В документе есть много отсылочных норм и расплывчатые понятия, явно требующие уточнения, – например, внешний вид, оскорбляющий общественную нравственность. Не решена проблема допуска в суд по выходным дням – когда в Санкт-Петербургев воскресенье рассматривали дела задержанных на митингах, туда не могли попасть не то что наблюдатели, а даже адвокаты, вспоминает Никитинский. По его словам, обсуждение документа должно состояться через неделю на заседании рабочей группы Совета судей. "Думаю, что мы предложим не торопиться с принятием и представим свои предложения", – говорит он.