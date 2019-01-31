Переселенцам из аварийного жилья обещают дешевую ипотеку

31 января. FINMARKET.RU - Минстрой предложил новые механизмы расселения аварийного жилья. Регионы смогут предоставить людям субсидии и социальную ипотеку с комфортной ставкой. Кроме того, появятся жилищные фонды для переселения граждан. А некоторым даже не придется переезжать. Если это возможно, дома будут ремонтировать.

Сейчас все предложенные механизмы находятся на обсуждении. "При ведомстве создана рабочая группа по разработке законодательства, которая уже концептуально поддержала предложения министерства", - сообщили "Российской газете" в министерстве строительства и ЖКХ.

Речь идет об инструментах поддержки инвесторов, которые реализуют проекты развития территорий, изменениях, которые позволят расходовать федеральные средства на субсидирование граждан и поддержку застройщиков, реализующих проекты освоения территорий. Принятие всех этих законодательных изменений планируется в первом полугодии 2019 года, уточнили в министерстве. На обсуждении находится пакет документов, которые вносят изменения в Жилищный и Градостроительный кодекс, готовятся подзаконные акты к ним.

Об этом "РГ" сообщил координатор проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктор Рожков. Переселенцам из аварийного жилья предлагают предоставить базовые гарантии и дополнительные возможности.

Решение о создании спецжилфонда будет приниматься регионом. Право на бессрочное проживание в таком фонде будет предоставляться собственникам квартир в аварийном доме и членам их семей в обмен на выкупную стоимость. Переселенцам будет предоставлена равнозначная площадь помещений, но квартиру нельзя приватизировать.

"Такоеможет быть востребовано у тех, кто не может нести расходы на содержание собственного жилья (налоги, взносы на капитальный ремонт)", - пояснили в Минстрое. Граждане могут проживать в таком жилье бессрочно, пока не примут решение о приобретении его в собственность либо найме другого жилья.

К дополнительным возможностям относятся субсидии на приобретение нового жилья взамен аварийного и социальная. Причем параметры социальной ипотеки пока предложены весьма привлекательные. Первоначальным взносом по ней будет служить выкупная стоимость помещения. А процент по кредиту предлагается субсидировать в пределах ключевой ставки, говорится в материалах, предоставленных на рассмотрение рабочей группе. То есть 7,75% от рыночной ставки переселенцу платить не придется. Но пока это предложение, окончательные параметры ипотеки будут еще не раз обсуждаться, прежде чем их закрепят законодательно.

В задачи Минстроя входит создание комплекса инструментов, которыми могли бы воспользоваться в своей работе регионы, не обязательно всеми.

Минстрой подготовил и изменения в постановление правительства, которые конкретизируют критерии аварийного жилья и вводят понятие ветхого многоквартирного дома.

Законодательное закрепление понятия "ветхое жилье" ожидается уже в этом году, сообщили в министерстве. Предполагается, что для ремонта ветхих домов регионы смогут сформировать подпрограммы.