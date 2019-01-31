Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

В конце зимы 2019 года правительство России традиционно проиндексирует большинство социальных выплат, средства на которые выделяются из федерального бюджета, а также детские пособия, которые выплачивает работодатель. Кроме того, в стране начнется первый этап перехода на цифровое телевещание, который затронет семь российских регионов, а интернет-пользователей не только в России, но и по всему миру ждет переход на новый протокол EDNS (он нужен, чтобы система хранения доменных имен работала корректно), пишут в своем обзоре "Известия".

Федеральные социальные выплаты в России с 1 февраля 2019 года проиндексируют на 4,3%. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан. Речь идет о средствах, которые выплачиваются ежемесячно за счет средств федерального бюджета. Сюда, в частности, относятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, людям, награжденным званиями Героев Советского Союза и Героев России, ветеранам боевых действий, несовершеннолетним узникам фашизма, тем, кто пострадал от воздействия радиации, а также выплаты инвалидам — в том числе на содержание собак-поводырей.

Социальные выплаты в начале января индексируют ежегодно, однако цифры каждый раз меняются. Насколько они будут увеличены, зависит от показателей прошлого года: индекса роста потребительских цен и уровня инфляции.

Полный список соцвыплат и порядок их индексации можно посмотреть в соответствующем федеральном законе (№ 444-ФЗ). Постановление правительства об индексации в 2019 году было опубликовано в конце января.

Кроме того, все социальные выплаты и пенсии пенсионерам МВД, Минобороны и других силовых структур с 1 февраля 2019 года начнут начислять на карты "Мир".

В соответствии с постановлением правительства об индексации социальных выплат с 1 февраля вырастут и так называемые детские пособия, получателей которых в России довольно много. К ним в том числе относится пособие по беременности, пособие по уходу за ребенком, единовременная выплата, которая полагается при рождении ребенка, а также пособия детям военнослужащих (в том числе и в случае потери кормильца).

Как и другие социальные выплаты, они индексируются ежегодно в начале второго месяца зимы: коэффициент повышения пособий общий и утверждается правительством. В этом году он составит 1,034 (в прошлом году — 1,025).

Это значит, например, что единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении ребенка увеличится с 16,7 тыс. рублей до 17,3 тыс. рублей. Пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности (на него могут претендовать те, кто оформил необходимые документы в медучреждении в течение первых 12 недель беременности), вырастет с 628,4 до 649,8 рубля, минимальное пособие по уходу за вторым и самым младшим ребенком — с 6,2 до 6,4 тыс. рублей.

Пособие на ребенка, который был усыновлен, взят под опеку или на попечение, вырастет с 16,7 тыс. рублей до 17,4 тыс. рублей, а пособие на ребенка-инвалида увеличится до 133,5 тыс. рублей (сейчас — 128 тыс. рублей). Такую же сумму будут выплачивать на детей в возрасте от семи лет или нескольких детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами ребенка, переданного на воспитание в семью.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 26,1 тыс. рублей вместо 24,5 тыс. рублей.

Беременные жены военнослужащих, которые проходят службу по призыву, смогут получить 27,6 тыс. рублей вместо 26,5 тыс. рублей; те, кто воспитывает ребенка, пока супруг проходит службу по призыву, — 11,8 тыс. рублей вместо 11,3 тыс. рублей. А пособие на ребенка военнослужащего, которое выплачивают в случае потери кормильца, — 2,3 тыс. рублей вместо 2,2 тыс. рублей.

Большинство детских пособий выплачиваются за счет работодателей. При этом в некоторых районах и областях прибавка может оказаться даже больше — в случае если там установлены дополнительные "зарплатные" коэффициенты.

Кроме того, в феврале в России начнется постепенный переход на цифровой формат телевещания. Уже известно, что с 11 февраля переход начнется в первых семи регионах — это будут Республика Чечня, Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области. Кроме того, еще в 2018 году в пилотном режиме переход состоялся в Тверской области, и его итоги в Минкомсвязи оценили положительно.

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Следующий этап начнется в середине апреля 2019-го, когда на цифровое эфирное телевидение должны окончательно перевести еще 20 регионов, в том числе Москву, Подмосковье и ЯНАО. В июне на новую систему вещания по плану перейдут оставшиеся субъекты Федерации, в том числе и Петербург.

Еще одно нововведение коснется не только россиян, но и всех интернет-пользователей. С 1 февраля 2019 года планируется переход на новые стандарты протокола DNS (Domain Name System) — системы, которая хранит данные о доменных именах. По сути это большая база данных, которая состоит из множества отдельных элементов, которые взаимодействуют между собой с помощью специальных протоколов.