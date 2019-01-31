В 2019 году с лицензиями простятся еще более 50 банков

31 января. FINMARKET.RU - ЦБ в этом году немного сбавит темпы по выводу банков с рынка, но число игроков, у которых регулятор отзовет лицензию, все еще внушительно. Основные причины сохраняются: нарушение антиотмывочного законодательства и проблемы с капиталом. При этом может усилиться тенденция добровольной сдачи лицензий. В результате из 440 действующих банков к концу года рынок покинут не менее 50 игроков, пишет "Коммерсантъ", приводя данные из исследования агентства "Эксперт РА"/

В прошлый раз рейтинговое агентство ожидало, что с рынка в 2018 году уйдут 60 банков:отозвали у 57 банков, еще семь добровольно покинули рынок, полностью расплатившись по обязательствам, а ряд банков объединились с другими. В результате к началу 2019 года в секторе осталось 440 банков. По мнению агентства, в 2019 году рынок покинут еще более 50 банков, в том числе за счет добровольной сдачи лицензий, а также сделок M&A.

, которые могут покинуть рынок, агентство делит на три категории, пояснил “Ъ” директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Михаил Доронкин. В первую входят банки, которые проводят значительный относительно своего баланса объем клиентских операций и, как следствие, несут повышенные риски, связанные с соблюдением законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ). Ко второй категории относятся банки, проводящие высокорискованную кредитную политику. Кредитный портфель таких банков может быть представлен заведомо невозвратными кредитами. "Их ключевой риск связан с утратой капитала из-за доформирования адекватных резервов по требованию ЦБ",— уточняет господин Доронкин. Третья категория — это банки, которые сдадут лицензию добровольно ввиду отсутствия перспектив развития бизнеса.