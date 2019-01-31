Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктам

31 января. FINMARKET.RU - Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками, пишет "Коммерсантъ". Как стало известно “Ъ”, об этом транспортники, производители и розничные сети уже предупредили мэра города Сергея Собянина. Власти не учли риски, так как изменили правила без консультаций с бизнесом, возмущаются участники рынка.

Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о рисках ужесточения правил движения грузового автотранспорта. Письмо, на которое ссылается "Ъ", подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), "Руспродсоюза" и др. Изменения касаются порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения. Соответствующее постановление правительства Москвы вступило в силу 14 января 2019 года. Документ не только усложняет процедуру подачи заявки на получение разрешений, но и запрещает оформлять разовые пропуска для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц, говорится в письме союзов. По словам исполнительного директора СЭЛ Ольги Федоткиной, процедура получения разового пропуска проще, чем постоянного. Компании прибегали к этому способу, когда не могли в течение определенного времени оформить годовой пропуск на транспортное средство, теперь же простой грузовиков возрастет, беспокоится она. К тому же, говорится в письме, срок рассмотрения заявки на разовый пропуск увеличился с трех до восьми часов.

Кроме того, продолжают авторы обращения, по новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД. Грузовикам до одной тонны, в свою очередь, запрещается на это время въезд в пределы Третьего транспортного кольца. Непонятно, как перевозчикам теперь доставлять товары в центр города, недоумевает Ольга Федоткина. Как напоминает она, разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы при этом запрещена законом "О соблюдении покоя граждан и тишины". Руководители союзов предупреждают, что изменения правил движения грузового автотранспорта негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками.