В России разработают свою методику измерения коррупции

30 января. FINMARKET.RU - Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2018 г. Россия набрала 28 баллов из 100 и заняла 138-е место из 180. ИВК составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями. Страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий. На этот раз в ИВК-2018 вошло дополнительное исследование, показывающее взаимосвязь между уровнями восприятия коррупции и развития демократии в стране.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев сомневается в объективности результатов исследования, пишут "Ведомости". ИВК – этовосприятия, которое может не отражать объективного положения дел, напоминает он. Место России в этом рейтинге на протяжении многих лет остается практически неизменным, хотя Россия за последние 10 лет проделала большой путь с точки зрения формирования законодательной базы в области борьбы с коррупцией и выполнила практически все обязательства, взятые на себя в рамках антикоррупционных конвенций ООН и Совета Европы. Конечно, в области правоприменительной практики нам еще есть над чем работать, признает Валеев. Но не заметить проделанную работу невозможно – наши друзья за рубежом просто не хотят этого делать, считает депутат.

Результаты исследования уровня коррупции очень важны, но существуют проблемы с объективностью проводимых замеров реального уровня коррупции и его восприятия в обществе, согласен начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий. И здесь не следует опираться на результаты лишь одного какого-либо исследования, пусть даже проводимого международными организациями. Для того чтобы получить объективную картину, следует учитывать разные социологические исследования. Поэтому национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 гг. правительству поручено разработать и утвердить методику проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции, а главам регионов – на основании этой методики ежегодно проводить исследования. Кроме того, комплексным планом совместных мероприятий по антикоррупционному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению на 2018–2019 гг., который утвердил в прошлом году генпрокурор, предусмотрено проведение в первом полугодии 2019 г. социологического опроса об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений.