Депутаты предложили отменить техосмотр для частных авто

30 января. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон о техосмотре, согласно которым автовладельцы личных легковых автомобилей вообще не будут проходить ТО. Несколько лет назад подобное предложение звучало в Госдуме, пишет "Российская газета" . Поводов для введения таких поправок - множество. Даже с советских временуспешно покупали. Чтобы избавиться от взяток, было решено передать техосмотр в частные руки. А контроль за ним установить со стороны некоммерческой и негосударственной структуры. Так техосмотр попал в руки Российского союза автостраховщиков.

Но РСА разрешает работать пунктам техосмотра, а база о прошедших эту услугу автомобилях находится в ведении МВД. Причем в экспериментальном порядке. При этом невозможно установить, кто реально проходит техосмотр, а кто покупает бланки ТО. То есть техосмотр окончательно превратился в дополнительный налог. Документ о его прохождении надо иметь, но никто не несет ответственности за машину, выехавшую на дорогу.

Только за 11 месяцев прошлого года по причине неисправности транспорта произошло 5732 ДТП. В этих авариях погибло 960 человек, что на полпроцента больше, чем годом ранее. То есть количество погибших в таких авариях практически не изменилось. А это означает лишь то, что такие аварии становятся все более опасными.

Как сообщил "РГ" один из авторов законопроекта первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, техосмотр транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, коммерческие перевозки опасных грузов и другие должны осуществляться более тщательно и регулярно. Медосмотры водителей ежедневно проходят под жесткой ответственностью врачей.

А вот ответственность за техническое состояние личного автотранспорта, как и ответственность за выезд в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с правами или без целиком должна лежать на водителе личного авто.

Граждане сами, без абсолютно формальной, для галки, процедуры вправе решить вопрос, который напрямую касается главного - собственной безопасности. За нарушение же требований технического состояния личного авто ответственность должна не только сохраниться, но и повыситься. Автор законопроекта считает, что в случае ДТП с автомобилем технически неисправным, по аналогии с ДТП с участником в состоянии алкогольного опьянения, водитель признаётся виновным и несет ответственность в полном объеме.

Однако убрать техосмотр частных машин будет довольно сложно, отмечает "РГ".подписала Венскую конвенцию о дорожном движении, которая предусматривает проведение ТО для любой машины. По сути отсутствие диагностической карты, талона ТО, наклейки о прохождении техосмотра - это запрет на выезд из страны. Именно с этим придется столкнуться автовладельцам, если будет принят такой закон.