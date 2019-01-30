Росимущество выставит на торги дешевый конфискат

30 января. FINMARKET.RU - Минэкономики предлагает изменить правила реализации конфиската, за которые в том числе критиковала Росимущество Счетная палата. Для повышения конкуренции на торгах и объемов реализуемого предлагается выставлять на электронные аукционы самый востребованный покупателями бюджетный сегмент — имущество стоимостью от 10 тыс. руб. (сейчас на торги выставляются лоты дороже 100 тыс. руб.). Указывать цену теперь планируется с учетом НДС, в случае признания аукциона несостоявшимся — продавать лот единственному покупателю по номиналу, а в отсутствие покупателей — быстро уничтожать, пишет "Коммерсантъ".

Делается это "в целях повышения конкуренции при проведении торгов". Как указывается в пояснительной записке к документу, наибольший покупательский спрос в структуре малоценного имущества (как по количеству заявок, так и по доходу от продажи) обеспечивает реализация конфиската именно в этом ценовом диапазоне. В общей стоимости всего имущества, оцененного в сумму менее 100 тыс. руб., переданного на реализацию в 2016 году, на долю этого сегмента пришлось 90%, а в 2017 году — 72%.

Как пояснили “Ъ” в Росимуществе, перед регуляторами стоял вопрос, насколько электронные торги малоценным имуществом могут повысить эффективность его реализации. Хотя такая мера упростит вопрос определения начальной стоимости имущества и обеспечит больший эффект при наличии спроса, участие потребует от потенциального покупателя регистрации на площадке — это оттолкнет тех, кто хотел бы приобрести один-два предмета. "Однако в современных условиях все же будущее за конкурентными процедурами",— заявили в ведомстве.