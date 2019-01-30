Минэкономразвития разработало методику оценки фискальной нагрузки на отрасли

30 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Козака подготовило проект методики оценки фискальной нагрузки на бизнес. В конце прошлого года документ был направлен для обсуждения в Минэнерго, Минпром, Минфин и администрацию президента, пишут "Ведомости".

Для бизнеса обсуждение методики может закончиться ростом налоговых платежей. Один из участников совещания, на котором Козак в прошлом году поручил подготовить документ, говорил газете, что следующим шагом может стать выравнивание фискальной нагрузки для различных отраслей.

Минэкономразвития предлагает сложить все налоговые платежи компании с ее расходами на услуги естественных монополий, а затем разделить на добавленную стоимость, которую создает предприятие, за вычетом амортизации. Добавленная стоимость рассчитывается как операционная выручка минус операционные расходы.

На основании методологии министерство оценило фискальную нагрузку 26 компаний из разных отраслей - ТЭК, транспорт, информация и связь, горнодобывающая, автопром и энергетика. Самой высокой она оказалась у ТЭКа - от 67% у "Новатэка" до 83% у "Роснефти". Ниже всегов автопроме, а у "АвтоВАЗа" она и вовсе 0%.

Для расчета налоговой нагрузки Минэкономразвития предлагает не учитывать иностранные активы, а также НДС. Если какие-то показатели в отчетности МСФО не раскрыты, то они считаются равными нулю.

"Единой позиции федеральных органов власти, как того требовало поручение Козака, по методологии нет", - отметил источник знакомый с предложениями Минэкономразвития. К методике возникло множество замечаний у Минфина, говорит человек, близкий к министерству. Например, Минфин, по его словам, предлагает не учитывать платежи естественным монополиям, а также НДПИ, поскольку этот налог взимается с компаний, получающих большую добавленную стоимость при минимальных затратах на обработку полезных ископаемых.

Минфин направил замечания к проекту методики: она требует значительной доработки, так как в таком виде не позволяет объективно оценить фискальную нагрузку. Оценивать ее нужно, сравнивая доходности проектов после уплаты налогов с аналогичными параметрами затрат и доходов в той или иной отрасли. Фактическое налоговое бремя распределяется между производителем и покупателем, в зависимости от эластичности спроса на конкретный продукт, отметил источник "Ведомостей".

Тему пересмотра налоговой нагрузки поднял летом пошлого года помощник президента Андрей Белоусов, который обнаружил возможность получить дополнительно 500 млрд руб. в бюджет, если выравнять рентабельность по EBITDA металлургов и нефтяников. 24 октября у Козака состоялось совещание с нефтяными компаниями, на котором было решено проверить налоговую нагрузку на все "предприятия отраслей промышленности России в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции", говорилось в протоколе совещания.

Если брать за основу добавленную стоимость, то у добывающих секторов она будет выше, но сразу сократится, если вычесть рентные доходы, считает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Идея сравнивать обрабатывающие и добывающие производства неправильная, добыча уже высококапитализированный сектор, в обрабатывающей промышленности, напротив, нужно наращивать инвестиции, продолжает он, лучше сравнивать фискальную нагрузку с точки зрения доходности капитала, а не выручки от текущей деятельности.