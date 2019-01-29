Минфин к марту подготовит документы по евробондам

Минфин планирует подготовить документы для размещения евробондов к марту, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. Со сроками выхода на внешний рынок министерство определится после того, как будет готова вся юридическая документация

29 января. FINMARKET.RU - Минфин РФ рассчитывает подготовить необходимую для размещения суверенных еврооблигаций документацию к марту, сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Сторчак. По его словам, к внешним заимствованиям идет подготовка. "Как всегда, из года в год обычная процедура: отбор банка-агента, отбор юридического консультанта, опрос, приглашение банков к участию, опрос, связанный с тем, какие они готовы предложить условия", - отметил замминистра.

"Аппетит к таким выпускам, которые осуществляет Российская Федерация, сейчас большой. По-прежнему в Европе ставки нулевые, никто на них ничего не зарабатывает", - сказал С.Сторчак. Он отметил, что со сроками выхода на внешний рынок Минфин будет определяться после того, как будет готова вся юридическая документация.

"Обычно весь пакет документов готов бывает к середине марта, иногда к концу марта. В этом году, я думаю, пораньше постараемся сделать. После чего, если рынки будут благоприятны... Но для нас они могут быть неблагоприятны, по-моему, только по геополитическим обстоятельствам. По другим факторам я не вижу оснований", - пояснил замминистра.

По словам С.Сторчака, раньше марта проспект эмиссии вряд ли будет готов. "Мы и не успеем физически (до марта). Проспект эмиссии - это большой аналитический документ, который должен быть выверен экономически, финансово и юридически", - отметил С.Сторчак.

Называть возможные сроки выхода РФ на рынок евробондов он не стал. "В конечном итоге это будет дискуссия с банком-агентом и теми, кого он будет представлять в момент выхода", - сказал С.Сторчак.

Глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский ранее в январе сообщил, что министерство находится в процессе подготовки юридической и технической документации и планирует быть готовым выйти на рынок евробондов "как можно быстрее". На вопрос о том, может ли размещение состояться уже в первом квартале, К.Вышковский ответил, что допускает такой вариант.

В прошлом годудважды выходила на внешний рынок. В марте Минфин РФ провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд. Из $4 млрд, привлеченных в результате размещения, $3,2 млрд было направлено на финансирование выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030", оставшиеся $800 млн были зачислены в федеральный бюджет. В ноябре Минфин РФ разместил 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро, заняв в этой валюте впервые с 2013 года.

Минфин РФ готов прислушаться к мнению рынка, если инвесторы посоветуют сократить объемы предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) на еженедельных аукционах, сообщил также С.Сторчак. "Задача амбициозная, конечно. Нам для того, чтобы выполнить план, надо 45 млрд рублей в неделю", - сказал замминистра.

Минфин начал 2019 год с успешных аукционов по размещению ОФЗ. Министерство 16 января провело три аукциона, разместив все выставленные на продажу бумаги на рекордную с 25 июля сумму - 35,142 млрд рублей по номиналу. Инвесторам были предложены как облигации с фиксированной доходностью, так и долговые бумаги с привязкой к инфляции.

Однако уже через неделю ситуация изменилась: в прошлую среду Минфин смог разместить лишь половину предложенного объема ОФЗ с погашением в июле 2022 года и 75% объема ОФЗ с погашением в мае 2034 года.

С.Сторчак отметил, что причины таких резких смен настроений инвесторов однозначно назвать сложно. "Мы до конца не знаем - почему. Всплеск интереса состоялся в первый аукцион - продолжительное отсутствие нас на рынке, потом вдруг передумали. То ли геополитические факторы сработали, то ли первый аукцион базировался на больших поступлениях, связанных с распределением прибыли. До конца все факторы никогда не учтешь, на то он и рынок", - сказал замминистра.