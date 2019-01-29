Непринятые законы сэкономили бизнесу 150 млрд руб.

29 января. FINMARKET.RU - Оценка регулирующего воздействия сэкономила бизнесу 150 млрд рублей в 2018 году, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития. Механизм позволяет предотвратить появление правил, ведущих к необоснованным расходам предпринимателей. В среднем каждый третий проект нормативного акта содержит избыточные и затратные требования для организаций, уточнили в ведомстве. По оценкам экспертов, общий ущерб бизнеса от действующих абсурдных требований законов может составлять до 7% ВВП, или 7 трлн рублей в год.

За восемь лет работы оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проекты правительственных и региональных документов подготовлено более 8 тыс. заключений. Из них в прошлом году — 1130, они сэкономили бизнесу 150 млрд рублей, отметили в Минэкономразвития. В предыдущие годы ОРВ сберегла предпринимателям примерно такую же сумму, добавили в ведомстве.

Например, механизм позволил отказаться от возможного появления программы МЧС по обучению мерам пожарной безопасности. Это сэкономило 1 млрд рублей бизнесу и 3 млрд рублей — государству. Также было отвергнут проект постановления о переоснащении железнодорожного подвижного состава дополнительным оборудованием. Суммарные затраты на него могли бы составить более 31 млрд рублей, сказали в Минэкономразвития.

ОРВ позволяет бизнесу реально участвовать в обсуждении проекта акта, отметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Однако он уверен, что для решения проблем с нормами, введенными еще до появления в стране оценки регулирующего воздействия, необходима регуляторная гильотина, о которой на Гайдаровском форуме говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.