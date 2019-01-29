Россия теряет позиции Индексе восприятия коррупции Transparency International

29 января. FINMARKET.RU - Российская Федерация по итогам 2018 года опустилась на три позиции в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International, сообщает пресс-служба организации.

"Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) за 2018 год. Россия заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100", - говорится в сообщении.

Последние три года Россия набирала 29 баллов, а в 2018 году потеряла один и опустилась на три места. "Столько же баллов набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика", - отметили в пресс-службе.

Первое место в рейтинге, означающее наименьший уровень восприятия коррупции, заняла Дания с 88 баллами, второе - Новая Зеландия (87 баллов), на третьем Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (по 85 баллов).

В конце списка - Сомали с 10 баллами, а также Сирия и Южный Судан (13 баллов).

"Соединенные Штаты Америки получили 71 балл (на 4 балла меньше, чем в прошлом году) и впервые за долгое время не смогли попасть в первую двадцатку лидеров. Также два балла потеряла Бразилия, заработав самый низкий показатель ИВК за семь лет - сейчас у нее 35 баллов", - отметили в Transparency.

Среди стран СНГ лучший результат в индексе у Белоруссии - 44 балла и 70 место, худший - у Узбекистана (23 балла, 158 место).

Украина в 2018 году улучшила результат на два балла (с 30 до 32 баллов, 120 место).

"Более двух третей всех стран получилиниже 50, при этом средний балл составил лишь 43", - сообщили в Transparency International.

Индекс восприятия коррупции - составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, и выходит ежегодно с 1995 года. Страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто - самый низкий.