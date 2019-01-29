.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
29 января 2019 года 09:20
Маркетинг, реклама и PR лидируют по доле удаленных сотрудников
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Агентство Headhunter назвало отрасли, где трудятся больше всего удаленных сотрудников. Согласно исследованию Headhunter такие профессиональные сферы, как маркетинг, реклама и связи с общественностью (PR) лидируют по доле сотрудников, работающих дистанционно (56%), пишет "Российская газета". На 2-м месте - искусство, развлечения и массмедиа, на третьем - юриспруденция. В маркетинге, рекламе и PR также больше всего специалистов (24%), работающих удаленно, но находящихся в штате компании. Эта особенность характерна и для сектора информационных технологий и телекома (22%). Больше половины таких сотрудников заявили, что изначально искали вакансию с подобными условиями, примерно четверть признали, что перевод на удаленную работу из офиса был решением работодателя. В сфере искусства, развлечений и массмедиа среди "удаленщиков" больше всего классических фрилансеров, которые не являются штатными сотрудниками. В IT тоже большой простор для задач, которые можно выполнять удаленно, но работодателям там важно, чтобы сотрудники оставались частью компании. Особенно, когда речь идет о специалистах техподдержки и разного рода разработчиках, создающих один продукт. Главный плюс удаленной работы - возможность самостоятельно распределять свое рабочее время. Это отметили 79% участников исследования. В числе других положительных моментов они назвали экономию времени и денег на дорогу до офиса, возможность работать из другого региона или страны и совмещать занятость с учебой или отпуском по уходу за ребенком. Почти 70% респондентов рассказали, что, являясь удаленными сотрудниками, работают обычно из дома. Популярность кафе и коворкингов минимальна - эти варианты выбрали менее 1% опрошенных. Эксперты отмечают рост тренда удаленной работы. Работодателю, несмотря на некоторые сложности с кадровым администрированием удаленных сотрудников, дистанционный формат работы позволяет экономить. Между тем существуют и причины, почему не все работодатели поддерживают такой формат. В частности, сложнее поддерживать вовлеченность человека, оторванного от коллектива. Кроме того, удаленная работа иногда не дает возможности быстро решить какой-то вопрос. Сами работники видят в удаленной занятости не только плюсы, 43% жалуются на нехватку очного общения по рабочим вопросам, 35% отметили ограниченные возможности карьерного и профессионального роста. Немало было и тех, для кого проблемой является отвлечение на различные бытовые вопросы. Однако большинство офисных работников (85%) все же рассматривают в будущем возможность трудиться дистанционно: 23% мечтают об удаленной работе на фрилансе, еще 62% рассчитывают перейти в дистанционный формат, оставшись в штате компании.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.