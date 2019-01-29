Маркетинг, реклама и PR лидируют по доле удаленных сотрудников

29 января. FINMARKET.RU - Агентство Headhunter назвало отрасли, где трудятся больше всего удаленных сотрудников. Согласно исследованию Headhunter такие профессиональные сферы, как маркетинг, реклама и связи с общественностью (PR) лидируют по доле сотрудников, работающих дистанционно (56%), пишет "Российская газета"

На 2-м месте - искусство, развлечения и массмедиа, на третьем - юриспруденция.

В маркетинге, рекламе и PR также больше всего специалистов (24%), работающих удаленно, но находящихся в штате. Эта особенность характерна и для сектора информационных технологий и телекома (22%). Больше половины таких сотрудников заявили, что изначально искали вакансию с подобными условиями, примерно четверть признали, что перевод на удаленную работу из офиса был решением работодателя.

В сфере искусства, развлечений и массмедиа среди "удаленщиков" больше всего классических фрилансеров, которые не являются штатными сотрудниками. В IT тоже большой простор для задач, которые можно выполнять удаленно, но работодателям там важно, чтобы сотрудники оставались частью компании. Особенно, когда речь идет о специалистах техподдержки и разного рода разработчиках, создающих один продукт.

Главный плюс удаленной работы - возможность самостоятельно распределять свое рабочее время. Это отметили 79% участников исследования. В числе других положительных моментов они назвали экономию времени и денег на дорогу до офиса, возможность работать из другого региона или страны и совмещатьс учебой или отпуском по уходу за ребенком.

Почти 70% респондентов рассказали, что, являясь удаленными сотрудниками, работают обычно из дома. Популярность кафе и коворкингов минимальна - эти варианты выбрали менее 1% опрошенных.

Эксперты отмечают рост тренда удаленной работы. Работодателю, несмотря на некоторые сложности с кадровым администрированием удаленных сотрудников, дистанционный формат работы позволяет экономить.

Между тем существуют и причины, почему не все работодатели поддерживают такой формат. В частности, сложнее поддерживать вовлеченность человека, оторванного от коллектива. Кроме того, удаленная работа иногда не дает возможности быстро решить какой-то вопрос.

Сами работники видят в удаленной занятости не только плюсы, 43% жалуются на нехватку очного общения по рабочим вопросам, 35% отметили ограниченные возможности карьерного и профессионального роста. Немало было и тех, для кого проблемой является отвлечение на различные бытовые вопросы.

Однако большинство офисных работников (85%) все же рассматривают в будущем возможность трудиться дистанционно: 23% мечтают об удаленной работе на фрилансе, еще 62% рассчитывают перейти в дистанционный формат, оставшись в штате компании.