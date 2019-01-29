Гражданам не дадут отказаться от счетчиков тепла

29 января. FINMARKET.RU - Обязательная установка в новостройках индивидуальных счетчиков тепла будет сохранена. Несмотря на разногласия в ведомствах по этому вопросу, правительство пока не поддержало инициативу по отказу от них, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу вице-премьера Виталия Мутко. Инициатором отмены установки таких счетчиков ранее выступил Минстрой, назвав меру экономически неэффективной. В Минэнерго это поддержали: нередко цена обслуживания приборов выше экономии от их применения. Но в Минэкономразвития считают такую инициативу шагом назад: отказ от счетчиков лишит граждан мотивации следить за потреблением тепла, а значит, энергоэффективное строительство не будет развиваться.

Поквартирныетепла по закону должны устанавливаться в новых домах с 2012 года. В аппарате вице-премьера Виталия Мутко "Известиям" сказали, что в настоящий момент не считают нужным менять эту систему.

В конце прошлого года Минстрой направил в правительство доклад о том, что обязательная установка поквартирных приборов нецелесообразна. Отопление — это уникальная услуга, которую невозможно измерить по аналогии с водоснабжением, пояснил "Известиям" директор департамента ЖКХ Минстроя Михаил Гилев.

"С точки зрения потребления тепла дом является единой системой, ее нельзя делить на отдельные квартиры. Человек в любом случае получитза счет соседей. Корректно измеряет потребление тепла только прибор, установленный на входе в отопительную систему дома", — отметил чиновник.

Министерство строительства и ЖКХ опирается на данные Совета производителей энергии, согласно которым, если снизить температуру воздуха на один градус ниже нормы, которая составляет 18 градусов, то для поддержания нормативной температуры в соседней квартире понадобится на 20% больше тепла. Если же охладить на три градуса, то потребность в обогреве помещения за стеной вырастет на 60%.

"Мы поддерживаем позицию Минстроя. При этом общедомовой прибор учета должен быть обязательно", — сообщили "Известиям" в Минэнерго.

В письме с позицией Минэкономразвития, на которое ссылаются "Известия", указано, что расчеты Совета производителей энергии не подкреплены исходными данными, методикой и информацией об условиях проведения расчетов. Представителей министерства смущает тот факт, что этим вопросом занимались не представители жилищного сектора — потребители тепловой энергии, а производители.