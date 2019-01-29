ФАС хочет получить доступ к данным клиентов банков

29 января. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний.

О том, чтоготовит законопроект с поправками к закону "О банках и банковской деятельности", которые включат ведомство в перечень лиц, которым при получении запроса кредитные организации будут обязаны раскрывать банковскую тайну, сообщил "Коммерсанту" замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко. По его словам, ФАС при доказывании антиконкурентных соглашений необходима в том числе информация о движении денежных средств по счетам компаний. И ФАС систематически, при проведении каждого антикартельного расследования направляет подобные запросы в, отметил он.

В Банке России намерены изучить инициативу в случае ее поступления.

Полномочия для запрашивания подобной информации у кредитных организаций у ФАС есть исходя из профильного закона "О защите конкуренции". Он наделяет сотрудников антимонопольной службы широчайшими полномочиями, в том числе "запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и информацию, объяснения в письменной или устной форме, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе рассмотрения заявления, материалов". Этот же закон обязывает широкий круг лиц предоставлять запрашиваемую ФАС информацию в установленный службой срок.

В то же время банки руководствуются законом "О банках и банковской деятельности", статья 26 которого содержит закрытый перечень госорганов, допущенных к банковской тайне. В ответ на их мотивированные запросы банки обязаны раскрывать информацию о своих клиентах. В этом списке суды, ФНС, внебюджетные фонды, но не ФАС. В конце 2019 года к "банковской тайне" получат доступ также следственные органы. Соответствующий законопроект подготовлен МВД России. МВД, как и ФАС, предлагает включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в банках эти сведения.

Пока же поправки не приняты, и ответ или не ответ банков на запрос ФАС неминуемо ведет к нарушению одного из законов.

Осложняет ситуацию и тот момент, что нигде не обозначено, какой именно объем информации вправе запрашивать ФАС.

По словам участников рынка, хотя предлагаемые ФАС поправки и добавят работы банкам, для рынка они скорее благо, так как поправки в банковский закон четко сформируют перечень лиц, кому кредитные организации обязаны раскрывать банковскую тайну, и не оставят места для претензий со стороны клиентов и регулятора.