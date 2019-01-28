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28 января 2019 года 11:00
"Деревянная" ипотека не оправдала ожиданий правительства
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Александр Рюмин/ТАСС
28 января. FINMARKET.RU - В России итоги первого года "деревянной" ипотеки - программы субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов - не оправдали ожиданий правительства. Программа льготных кредитов (скидка - 5 процентных пунктов от ставки) на покупку заводских деревянных домов оказалась неэффективной в первый год работы, хотя и вызвала большой интерес. Предполагалось, что граждане с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тыс. таких сделок. "Но из-за ее крайне короткого срока действия, к сожалению, до реальных результатов, до значимого количества выданных кредитов не дошло, - пояснил "Известиям" глава Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. По его оценке, было заключено меньше 100 сделок. В Минпромторге изданию точную цифру не предоставили. Когда люди узнавали, что кредит субсидируется не весь срок, а всего около полугода, интерес пропадал, отметил Олег Панитков. В ассоциации считают, что это основная причина слабой реализации. Официальный представитель Минпромторга Залина Корнилова отметила, что в 2018 году программа носила пилотный характер. По ее словам, из-за неопределенности продления как этой субсидии, "так и других мер поддержки отраслей промышленности субсидиарного характера, банки не стали принимать участие в программе за исключением "Кредит Европа Банка". Теперь же, отметила она, принято решение о сохранении этой меры поддержки в 2019-2020 годах. Запланировано выделение 200 млн рублей ежегодно. Минпромторг ведет работу по привлечению широкого круга банков для участия в программе, но вносить принципиальные изменения в условия не планируется, подчеркнула З.Корнилова. Замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил "Известиям", что программа действительно проблемная, ее нужно дорабатывать. "Банки боятся, что дома сгорят, страховка дорогая. Нужно что-то с этим делать, будем над этим работать", - сказал он. Еще один момент: банки технически не смогли принять участие в этой программе, так как сама подготовка продукта в крупных организациях может занимать до полугода. "По сути, реально работал один банк. Остальные крупные игроки из-за короткого срока действия не стали принимать участие", - отметил О.Панитков. Изначально к проекту планировали подключиться около десятка кредитных организаций. Ограничения "акции" были также связаны с тем, что максимальная сумма кредита составляла всего 3,5 млн рублей, а займ можно было взять только на покупку дома у предприятий с оборотом не менее 200 млн рублей. Как рассказали "Известиям" в ряде банков, они не участвовали в программе, потому что на данном этапе не считают ее достаточно эффективной. В МКБ пояснили, что, по их мнению, продукт не очень востребованный. А в МТС Банке полагают, что программа не получила широкого распространения в связи с низкой информированностью населения и небольшим списком компаний - производителей деревянных домов, подходящих под ее условия. Однако, как считают эксперты кредитной организации, у программы есть хорошие шансы на распространение в Московской и Ленинградских областях. Но только при условии, если максимальная сумма кредита будет увеличена, а требования к обороту денежных средств в компаниях - производителях деревянных домов, наоборот, снижены. Это позволит привлечь небольших региональных игроков.
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Ключевые слова: РФ, программа, ипотека, деревянные дома
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