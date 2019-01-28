Маркировка может повлиять на стоимость одежды

28 января. FINMARKET.RU - Минпромторг с 1 марта 2019 г. планирует начать тестировать маркировку одежды. Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе. Обязательнойдля отдельных видов продукции легкой промышленности станет с 1 декабря 2019 года К ним относятся предметы мужской, женской и детской одежды: рабочая, трикотажные блузки, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки. Маркировать предлагается не только одежду, но и другой текстиль – например, постельное, столовое, кухонное белье и белье для ванной.

Обязательная маркировка одежды существенно повлияет на стоимость товаров масс-маркета, заявила "Ведомостям" гендиректор ритейлера одежды Finn Flare Ксения Рясова. "Всё происходит на фоне снижения покупательной способности, мы и так бьемся за каждую копейку", – опасается она.

Сам по себе процесс маркировки – это дополнительные расходы для поставщика, изготовителя и продавца, если у него есть собственное производство, рассуждает директор по правовым вопросам и управлению недвижимостью ритейлера Sela Александр Яшин. Усложняется документооборот, необходимо приобретать специальное оборудование для печати (хотя с этим оператор обещал помочь), сам процесс маркировки, перечисляет он. Впрочем, по мнению А.Яшина, для конечного потребителя подорожание будет не существенно: часть издержек производители компенсируют за свой счет.

Президент ритейлера одежды Baon Илья Ярошенко надеется, что маркировка наконец поставит всех в равные условия. По его данным, около 50% рынка одежды – серый. Опыт с маркировкой меховых изделий показал, что львиная доля изделий на рынке являлась контрафактом, напоминает он. По оценке И.Ярошенко, введение маркировки повлияет на цену, но не критично.

По планам правительства, до 2024 г. маркироваться должны будут все потребительские товары – от духов и покрышек до фотокамер и постельного белья. Так власти хотят бороться с контрафактом и уклонением от налогов.

Оператором системы маркировки премьер Дмитрий Медведев назначил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). По мнению представителя ЦРПТ, маркировка должна привести не к подорожанию, а, напротив, к снижению цен для потребителей: это произойдет из-за увеличения доли легального бизнеса на рынке, усиления позиций брендов на рынке и снижения затрат вследствие автоматизации процессов.