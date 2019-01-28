У граждан ЕАЭС появятся новые возможности для поиска работы

28 января. FINMARKET.RU - У граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России появятся новые возможности для поиска работы. Главы правительств этих стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), договорились разработать проект электронной биржи труда, пишет "Российская газета".

"Электронная биржа труда позволит работодателям и людям, которые ищут работу, на одной площадке размещать и находить вакансии. И заключать трудовые контракты. Это достаточно перспективный проект", - заявил на пресс-брифинге по итогам заседания председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Пока неизвестно, на каких условиях будет финансироваться проект. По словам Андрея Крайнего, заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), который финансирует реализацию крупных инфраструктурных проектов внутри, вряд ли проект евразийской электронной биржи труда можно назвать в полной мере инвестиционным. "Но ЕАБР мог бы рассмотреть вопрос финансирования биржи из средств нашего Фонда технического содействия в рамках поддержки межрегиональных и межгосударственных программ", - сообщил А.Крайний "Российской газете".

Идея создать межгосударственную электронную биржу труда принадлежит министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. По мнению министерства, появление такой площадки поможет сформировать единый рынок трудовых ресурсов и упростить процедуру трудоустройства граждан из стран - участниц ЕАЭС в соседних государствах. А необходимость ведения электронной документации (в том числе и трудовых книжек) подстегнет работодателей соблюдать требования трудового законодательства.

По договору о Евразийском экономическом союзе граждане пяти государств-участниц имеют право свободно устраиваться на работу в пределах ЕАЭС, не получая разрешения на работу и платя подоходный налог в том же размере, что и граждане того государства, куда они приехали работать.

Сегодня потоки рабочей силы распределены внутри ЕАЭС неравномерно, говорит доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. Лишь две страны в союзе выступают импортерами рабочей силы. В Россию едут 90% всего потока трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, в Казахстан - оставшиеся 10%. Три другие страны пока не очень привлекательны для трудовых мигрантов. Так что взаимовыгодным для всех стран - участниц ЕАЭС процесс перемещения рабочей силы еще предстоит сделать, но на это уйдет не один год.