Количество ранних бронирований на лето выросло в полтора раза

28 января. FINMARKET.RU - Рост стоимости зарубежных турпоездок почти на 20%, вызванный повышением НДС и ослаблением рубля, заставил путешественников заранее планировать отдых. Количество ранних бронирований на летний период к настоящему моменту превысило аналогичный показатель 2018 года на 48%, подсчитали в Travelata.ru, пишет "Коммерсант". По словам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, 90% текущих продаж формируют туры на летние месяцы. Директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин указывает, что динамика ранних бронирований отдыха в Турции в этом году на 50% выше прошлогоднего показателя, в случае с Грецией рост составил 70%.

Резкий скачок спроса на период ранних продаж происходит на фоне существенного подорожания туров. По расчетам Travelata.ru, организованные поездки за рубеж выросли в цене в среднем на 17%, до 103 тыс. руб. Туры в наиболее востребованную страну летнего отдыха - Турцию - сейчас покупаются в среднем за 102 тыс. руб., что на 17,2% больше показателя 2018 года. При этом доля направления составляет 67% от общего объема ранних бронирований. На втором месте, по данным сервиса, находится Тунис (9%), следом идут Кипр (8%), Греция (4%),(3%) и Испания (3%). В этих условиях, объясняет господин Блинов, туристы все больше ориентируются на покупку туров со скидками по программам ранних бронирований, которые достигают 30-40% от летней стоимости.

C.Толчин связывает рост цен с ослаблением рубля, увеличением НДС и стоимости авиатоплива, а также с подорожанием размещения в Турции. По словам эксперта, в ряде случаев цены в отелях страны выросли в полтора раза, в первую очередь из-за серьезного увеличения турпотока.

При этом С.Толчин уверен, что наблюдаемая динамика бронирований означает лишь их смещение на более ранние даты: "Суммарно по итогам года мы ждем снижения выездного турпотока".

Туры на внутренние направления тоже показали рост цен. По данным Travelata.ru, средняя стоимость поездки по России сейчас составляет 84 тыс. руб., что на 9% больше аналогичного показателя 2018 года. Вторым фактором он называет появление отложенного спроса: в летнем сезоне 2018 года многие путешественники отказались от летнего отдыха на море, предпочтя ему поездки на футбольные матчи в другие города.