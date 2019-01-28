Россиянам предложат заработать на информации о себе

28 января. FINMARKET.RU - Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации". Это не заключительный вариант, перед внесением в Госдуму его еще будут обсуждать, уточнила директор по правовым инициативам фонда Александра Орехович. Сейчас закон однозначно не отвечает на вопрос, кому принадлежат персональные данные, указывают в ФРИИ. Из-за этого некоторые операторы персональных данных распространяют их на коммерческой основе без согласия субъекта, а другие, наоборот, боятся ими торговать, что сдерживает развитие легального рынка. ФРИИ предлагает ввести термин "деперсонализированные данные" и обеспечить их свободное обращение на рынке, пишет "Коммерсант". Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах. Бизнес сможет покупать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки. При этом граждане могут не давать согласия на обработку данных, чтобы исключить их из оборота.

В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, что станет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых и "позволит принести в казну несколько миллиардов рублей" от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных. Бизнес получит инструмент легального обмена пользовательскими данными и дополнительный доход, что ускорит рост этого рынка и ликвидирует в нем теневую экономику, рассчитывают авторы инициативы.

У опрошенных газетой экспертов есть вопросы к законопроекту. "Концепция, что человек может полноценно распоряжаться своими данными, красива, но требует законопослушности всех участников интернета",- отметил глава департамента по развитию фонда "Сколково" Сергей Израйлит. Оценка доходов в 15-60 тыс. руб. в год на человека, по его мнению, завышена, можно говорить лишь о нескольких тысячах рублей в год, что "вряд ли заставит граждан регистрироваться в качестве самозанятых". Суммы 15-60 тыс. руб. "выглядят крайне сомнительными", согласен основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, это значило бы, что на такие выплаты в масштабах страны ушли бы триллионы рублей, притом что весь рекламный рынок, то есть потенциально основной потребитель таких данных, оценивается в 450 млрд руб.

По мнению А.Оганесяна, законопроект в текущем виде легализует действия, которые сегодня незаконны, и составлен "к откровенной выгоде российских держателей big data" - банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов.