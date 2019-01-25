Рост ВВП РФ в 2018 году оценивается в 2%

25 января. FINMARKET.RU - РостРФ в 2018 году оценивается в 2%, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности". В министерстве объясняют более высокий рост по итогам года, чем прогнозировалось (1,8%) и чем предыдущая оценка за январь-ноябрь 2018 года (также 1,8%), существенным пересмотром Росстатом данных по строительству в сторону повышения.

В результате Минэкономразвития пересмотрело рост ВВП РФ в 1-м квартале 2018 года до 1,8% с 1,3%, во 2-м квартале - до 2,2% с 1,9%, в 3-м квартале оставило неизменным в 1,5%. В 4-м квартале 2018 года министерство оценило рост в 2,2% в годовом выражении, в том числе в декабре - на 1,9%, в ноябре - на 1,8%, в октябре - на 2,9%.

"По оценке Минэкономразвития, по итогам 2018 года российский ВВП увеличился на 2,0 % после роста на 1,6% в 2017 году. На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017-2018 годы, осуществленный в январе. Наиболее значительно изменились данные за 2018 год: по уточненным данным, в прошлом году объем строительных работ вырос на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла 0,5%", - поясняется в обзоре.

"С учетом новых данных Росстата по строительству Минэкономразвития России пересмотрело оценки годовых темпов роста ВВП в январе-ноябре в сторону увеличения на 0,1-0,4 п.п.", - говорится в мониторинге.

"Уточненные данные Росстата указывают на значительный подъем в строительной отрасли в 2018 году. Они также согласуются с позитивной динамикой инвестиций в основной капитал (4,1% в январе-сентябре), темп роста которых в III квартале 2018 года превысил оценки Минэкономразвития России на основе оперативных данных и ожидания аналитиков", - отмечают в министерстве.

"Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. По оценке, вклад строительства в темп роста ВВП в 2018 году составил 0,3 п.п. (минус 0,1 п.п. в 2017 году). Еще одним драйвером ускорения экономического роста стала промышленность, вклад которой составил 0,6 п.п. - вдвое больше, чем годом ранее. Увеличение темпов роста промышленности также оказало позитивное влияние на сопряженную транспортную отрасль (вклад 0,2 п.п.). Напротив, торговля несколько замедлила рост, однако по итогам года внесла положительный вклад в динамику ВВП (0,2 п.п.). Вклад сельского хозяйства в динамику ВВП в 2018 г. был слабоотрицательным на фоне ухудшения урожая ряда ключевых культур (в первую очередь зерновых) и замедления роста выпуска животноводства", - говорится в обзоре.

В 2019 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,3%.

В мониторинге также напоминается, что рост промышленного производства в 2018 г. ускорился до 2,9 % с 2,1 % в 2017 году. Рост выпуска в промышленности в прошлом году происходил достаточно равномерно. Годовые темпы ее роста в течение года оставались в пределах 2-4 % (в 2017 г. диапазон колебаний составил практически 9 п.п.). По итогам года положительную динамику продемонстрировали все укрупненные отрасли промышленности. Продолжался рост в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих отраслях, темпы роста электроэнергетики и водоснабжения вернулись в положительную область после спада в 2017 году. В то же время структура роста промышленного производства в течение года менялась. Позитивные тенденции наблюдались и в добыче ненефтегазовых полезных ископаемых.