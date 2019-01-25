В 2018 г. зарплата выросла у 10% россиян

25 января. FINMARKET.RU - В вопросе изменения заработной платы и со штатом сотрудников в 2018 году развивалась положительная динамика, говорят данные декабрьского опроса компании Ромир. Так, с 2015 года идет непрерывное сокращение количества сообщивших о снижении зарплаты – с 26% до 6% в прошлом году. Кроме того, 10% из стабильно работающих респондентов заявили об увеличении заработной платы, причем, у половины из них (5%)увеличилась более чем на 10%. В 2017 году 8% сообщали о подобных изменениях. Правда, в 2016 и 2015 годах аналогичные показатели были значительно выше - 13% и 18% соответственно.

О сокращении штата работников заявило всего 6% из числа работающих. Год назад этот показатель равнялся 10%, а два года назад - 24%. Как отмечают в Ромир, число сокращений персонала за два года уменьшилось в 4 раза. Однако активного расширения штата также не происходит – об этом заявило лишь 2%. Это число уменьшается с каждым годом – 9% в 2015, 6% в 2016 и уже 3% в 2017.

Вопрос об изменениях в оплате труда и штатном составе сотрудников задавался только тем, кто стабильно работал на прежнем месте в последние полгода

Две трети россиян (63%) не меняли работу за последние полгода. По собственному желанию или вынужденно работу поменяли 6% респондентов. И это самые высокий и низкий показатели соответственно за последние четыре года. В вопросе поиска новой работы ситуация за год существенно не изменилась. Четверть смогли трудоустроиться в течение недели, а половина в срок до полутора месяцев. Однако вдвое (до 13%) по сравнению с 2017 годом выросло число тех, кто, потеряв работу, ее даже не ищет. За последние четыре года тренд по сокращению персонала постепенно сходит на нет, хотя и штат расширяется во все меньше числе компаний. Зато растет число предприятий, где сотрудникам увеличивали зарплату в прошлом году.