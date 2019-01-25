Натуральное молоко может подорожать максимум на 15%

25 января. FINMARKET.RU - В первой половине 2019 годана натуральноеподнимутся максимум на 15%. Такой прогноз сделали опрошенные "Известиями" эксперты.

С 16 января в полном объеме начало действовать новое требование о маркировке молокосодержащей продукции: на упаковке теперь должна быть контрастная надпись о содержании растительных жиров.

И если цены на молочные продукты с растительными жирами из-за новой маркировки не снизятся, то стоимость 100-процентно натуральных может повыситься на 5-10%, рассказала газете зампред комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

"После введения новой маркировки должно стать четко понятно, где натуральный молочный продукт, а где продукт с растительными жирами, - сказала Марина Петрова. - В итоге ценность натурального молока будет возрастать. Соответственно, мы ожидаем и увеличения цен на него".

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев согласен, что цена натуральной молочной продукции вырастет. По его оценкам, стоимость молока без заменителей жиров увеличится на 10-15%.

"Конечно, у потребителей будет однозначная реакция на новую маркировку, они будут стремиться покупать натуральную продукцию, - сказал он. - На это уже отреагируют производители и торговые сети, которые будут стремиться постепенно менять цену на товар, тестируя возможности покупателей".

А член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев уверен, что цены на молочные продукты вырастут в первую очередь на фоне повышения НДС и увеличения стоимости бензина. Также, по словам депутата, существенную роль играет рост курса валют, "поскольку доля импортных составляющих в молочной отрасли доходит до 60%".

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "Известиям" сказали, что контролируют ценообразование на потребительском рынке в части его обоснованности, только если речь идет о компаниях с доминирующим положением на рынке. А также если участники рынка заключили антиконкурентные соглашения. Но в случаях резкого повышения цены на товары у производителей или торговых сетей ФАС может изучить причины ситуации и дать свои рекомендации по ее корректировке.

В пресс-службе Минсельхоза "Известиям" заявили, что внедрение маркировки молокосодержащих продуктов не окажет существенного влияния на изменение потребительских предпочтений, структуру спроса и отпускные цены производителей. Российские предприятия заблаговременно ввели в оборот новую упаковку, таким образом, этот фактор тоже не отразится на себестоимости продукции. В министерстве отметила, что на постоянной основе осуществляют мониторинг ситуации на основных продовольственных рынках: сейчас в стране созданы условия для поддержания стабильных цен на молоко.

Исполнительный директор "Союзмолока" Артем Белов пояснил газете, что новые требования могут в целом повлиять на рынок. Например, некоторые производители, возможно, в перспективе откажутся от изготовления продукции с заменителем молочного жира.