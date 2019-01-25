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25 января 2019 года 09:38
За год платежи по номеру мобильного превысят 5 трлн руб.
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Станислав Красильников/ТАСС
25 января. FINMARKET.RU - В первый год работы системы быстрых платежей (СБП) общий объем переводов может составить 5–10 трлн рублей. Это без учета Сбербанка, который не участвует в проекте, оценил для "Известий" председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. Участники рынка полагают, что в 2019 году доля перечислений через систему составит не менее 20% от всех р2р-переводов в стране. С 28 января СБП заработает в шести банках. Еще шесть к ней подключатся в течение месяца. Всего к проекту готовы присоединиться 40 финансовых организаций, отметил глава НСПК Владимир Комлев. Еще 40 кредитных организаций планируют присоединиться к системе, сейчас с ними ведется подготовительная работа, рассказал Владимир Комлев. Эти банки уже имеют все необходимые документы и готовы к прохождению сертификации. По мнению начальника управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексея Курзякова, ожидаемая доля платежей в первый год работы системы может составить 20% от всех переводов такого типа, в последующие несколько лет она способна увеличиться до 50–60%. Начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич отметил, что через СБП будет проходить около 50% переводов с карты на карту у клиентов их банка. Общий объем переводов через СБП в первый год может составить примерно 5–10 трлн рублей, прогнозирует председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2018 года россияне перевели друг другу с карты на карту 19,2 трлн рублей.
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