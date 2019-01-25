Замораживать цены на бензин весной не планируется

25 января. FINMARKET.RU - Правительство пока не рассматривает пролонгацию соглашения с нефтяниками о заморозке цен на. Этот вопрос сейчас даже не обсуждается, поскольку власти в целом удовлетворены ходом выполнения договоренностей, рассказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который ранее вел переговоры с компаниями от правительства. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также не видят необходимости продлевать соглашение и считают, что после 31 марта должны заработать механизмы рыночного регулирования. В ФАС полагают, что этому будет способствовать увеличение нормы биржевых продаж топлива, и рассчитывают на соответствующее решение правительства. Этого ожидает и руководство Санкт-Петербургской биржи. Но часть экспертов считает, что предложенная норма не панацея и после 31 мартана бензин будут находиться в зависимости от курса рубля по отношению к доллару.

"Соглашение с нефтяниками выполняется в полном объеме, поэтому никаких новых решений по его корректировке или пролонгации сейчас нет и они не обсуждаются", — рассказал "Известиям" представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Он отметил, что в конце февраля нефтяные компании получат первые выплаты по обратному акцизу, после чего можно будет оценить, как работает механизм налогового маневра. Под обратным акцизом имеется в виду возврат владельцам НПЗ части акциза на нефть, если она ушла на производство конкретных нефтепродуктов, например керосина или бензина.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин положительно оценил действие соглашения, отмечая, что ничего непрогнозируемого на рынке сейчас не происходит, есть лишь небольшой рост цен на бензин и дизтопливо — по его данным, с 1 по 14 января на 0,5% и 0,8% соответственно.