Минстрой предложит подогреть ипотечный рынок госсредствами

25 января. FINMARKET.RU - Ведомства готовятся к обсуждению механизмов поддержки ипотечного кредитования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" — опасаясь, что после роста ставок ЦБ спрос на ипотеку может упасть, Минстрой и регионы предлагают ее субсидировать. Параметры предложений будут обсуждаться на сегодняшнем совещании в Минфине. Однако, пишет "Коммерсантъ", Минфин не готов к фронтальному субсидированию всего сектора и может принять к рассмотрению только "прозрачные рыночные инструменты" поддержки ипотечного рынка. Еще одним инструментом может стать "амнистия" уже начатых строек, не подпадающих под критерии проектного финансирования: по оценке "Дом.РФ", они составляют до 30% реализуемых проектов.

По данным ЦБ на 1 декабря, средневзвешенная ставка составила 9,54%. После повышения регулятором 14 декабря ключевой ставки до 7,75% ряд банков также повысил ставки по ипотеке, некоторые кредитные организации сообщили о намерении их сохранить, но средний показатель все равно вырастет. Кроме того, участники рынка не исключают и возможности дальнейшего повышения ставки ЦБ — и как следствие, ставок по ипотечным кредитам.

В пресс-службе Минфина сообщили “Ъ”, что "сейчас действует программа субсидирования ипотеки для отдельных категорий граждан, предложений по расширению перечня пока не поступало". По данным источника “Ъ”, знакомого с позицией Минфина, у главы ведомства Антона Силуанова сегодня действительно намечено совещание по ипотечной тематике. Однако "идея банального субсидирования процентной ставки вряд ли получит на нем поддержку, потому что возникают резонные вопросы — кому и почему государство должно ее предоставлять. Если же будут предложены прозрачные рыночные инструменты поддержки ипотечного кредитования, они будут рассмотрены",— говорит собеседник “Ъ”.