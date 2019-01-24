Небольшие компании готовят проекты на 900 млрд руб.

24 января. FINMARKET.RU - Малый и средний бизнес планирует вложить в экономику сотни миллиардов рублей при помощи государства — аналогично крупным компаниям, фигурирующим в рабочей группе Силуанова–Шохина (появилась после публикации так называемого списка Белоусова). Сейчас перечень из нескольких тысяч инвестпроектов, предусматривающих в том числе госучастие, формируется ассоциацией "Опора России", рассказал "Известиям" ее президент Александр Калинин. Впрочем, развивать небольшие предприятия, вовлекая их в приоритетные для страны мероприятия, нецелесообразно, полагают опрошенные газетой эксперты. Они уверены, что перестроив свой бизнес на интересы государства, компании могут повредить своим рыночным инновационным направлениям.

Малый и средний бизнес готовит свой список инвестиционных проектов, которые планируется реализовывать совместно с государством, рассказал "Известиям" Александр Калинин. Перечень ежемесячно пополняется. Итоговая сумма нескольких тысяч проектов может составить около 900 млрд рублей, уточнил куратор "малого" списка Белоусова и вице-президент "Опоры России" Азат Газизов. В рамках этого реестра институтам развития будет предложено поддержать предприятия в обмен на их, в том числе и в интересах государства.

предусматривают вложения почти во все сферы экономики — промышленность, сельское хозяйство, технологии и так далее. Их стоимость варьируется от нескольких миллионов до нескольких миллиардов рублей, следует из списка, на который ссылаются "Известия". Например, в него входит строительство производства по переработке крахмала стоимостью почти 2 млрд рублей, модернизация завода по выпуску асфальтобетона за 15 млн рублей, строительство комплекса для производства кормов для аквакультуры на 11,5 млн рублей, создание четырех линий по производству радиоизотопов за 500 млн рублей.

По сравнению со стоимостью инвестпроектов, которые обсуждаются рабочей группой Силуанова–Шохина, список "Опоры России" выглядит довольно скромно. Всего на рассмотрении в РСПП находится 900 заявок, предложенных крупным частным бизнесом, министерствами и российскими регионами на сумму в 75 трлн рублей, писали ранее "Известия". Рабочая группа появилась после публикации так называемого списка Белоусова — компаний, у которых помощник президента Андрей Белоусов предлагал изъять сверхдоходы в пользу реализации приоритетных проектов правительства. Его инициатива вызвала крайне негативную реакцию бизнеса. Затем предпринимателям и властям удалось договориться: бизнес инвестирует в свои и государственные проекты в обмен на гарантии стабильных условий их реализации. Сейчас из 900 заявок на проекты в высокой стадии готовности находятся 13, рассказывал ранее "Известиям" Александр Шохин.