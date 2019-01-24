Россияне считают признаками успеха ценности вечные, а не материальные

24 января. FINMARKET.RU - Жизненный успех у россиян ассоциируется прежде всего с материальным благополучием, но только если речь идет об абстрактном человеке. Говоря же о себе лично, россияне считают признаками успехавечные, а не материальные – семью, детей, здоровье и счастье, пишут "Ведомости", ссылаясь на январскийФОМа.

На долю материальных символов успеха вообще приходится порядка четверти выбранных респондентами признаков: это достаток (первое место), «хорошая» работа (третье место), свой бизнес, свое жилье, возможность путешествовать. О самореализации вспомнил только каждый 15-й. Но в ответах респондентов на вопрос, что они считают успехом лично для себя, финансовое благополучие оказывается только на третьем месте, уступая первые два семье и детям, а также крепкому здоровью. Это традиционная иерархия ценностей, а не критерии успеха, говорит аналитик ФОМа Григорий Кертман.

Дело, возможно, в том, что 50% респондентов успешными людьми себя не считают: если нет особых материальных успехов, то люди заменяют их тем, что считают важным, чем могут гордиться. Ответы эти не без лукавства, так как респонденты, вероятно, не только и не столько дорожат семьей (по данным Росстата, на 1000 человек населения в 2017 г. пришлось 7,1 брака и 4,2 развода), сколько считают, что ею нужно дорожить – это безусловно социально одобряемый ответ в отличие от материального успеха.

В этом смысле логично, пишут "Ведомости", что только 3% опрошенных в качестве примера успешного человека приводят бизнесмена и предпринимателя, что, однако, все-таки больше, чем 1% у чиновника и депутата: люди, обязанные успехом в первую очередь себе, хоть и ненамного, но ближе к образу успешного россиянина, чем те, кто обязан этим, как правило, своей должности.