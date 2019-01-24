Вторичное жилье ждет очередное подорожание

24 января. FINMARKET.RU - На рынке вторичного жилья грядет очередное, прогнозируют эксперты.

С 2015 года "вторичка" серьезно дешевела, снижение цен продолжалось вплоть до конца 2017 года. В некоторых регионах эксперты называли долю потери стоимости квартир до 30%. Но времена изменились, и квартиры стали отыгрывать прежние цены, пишет "Российская газета"

"Они стали расти с января 2018 года, - отмечает главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова. - Самый резкий скачок произошел в ноябре. В результате к декабрю 2018 года средняя цена по стране была почти на 8% выше, чем в декабре 2017 года".

В целом нет предпосылок, чтобы рост цен остановился в ближайшее время, констатирует эксперт. Пока на вторичную недвижимость они не добрались даже до уровня 4-го квартала 2015 года. Кроме того, повышенный спрос в этом сегменте сильно сократил объем доступных предложений, в итоге выбор приходится делать из наиболее дорогих вариантов, что тоже сказывается на средних ценах по рынку.

Сильнее всего дорожают вторичные "трешки", а "двушки" и "однушки" меньше. Все дело в том, что именно многокомнатные квартиры с 2015 года больше других подешевели. Лидерами роста стали цены в Казани - на 10,4%, Новосибирске - на 9,5% и Санкт-Петербурге - на 9,1%.

В первой половине 2019 годаеще прибавит в цене. Наиболее заметна эта тенденция в столице, где уже встает вопрос о дефиците ликвидных вариантов. "По нашим прогнозам, в первом полугодии рост цен на вторичное жилье столицы может составить около 3-5%", - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

В 2018 году спрос на московскую "вторичку" увеличился на 15%, показав максимальный прирост за трехлетний период. В итоге вторичный рынок перестал быть "рынком покупателя" и стала "рынком продавца". Эту перемену можно назвать сенсацией прошлого года. Последний раз продавцы диктовали правила на этом рынке до кризиса 2008 года.

Однако эксперт не исключает очередного снижения цен к концу года. Это произойдет в случае роста ипотечных ставок.

Новостройки в прошлом году тоже дорожали. Так, из 155 городов и поселков по всей стране в 127 был отмечен рост стоимости квадратного метра, свидетельствуют данные Domofond.ru. В первой десятке по темпам роста - Сочи (на 24%), города Подмосковья, Тула и Ульяновск (на 18%). В Москве цены поднялись на 2,8%. Цены росли на фоне высокого спроса, страха резкого подорожания ипотеки и вымывания наиболее востребованных доступных предложений.

Как считает И.Филатова, перспективы рынка новостроек напрямую зависят от того, насколько доступной будет ипотека. По ее словам, если ключевая ставка в феврале опять поднимется, ипотечные кредиты подорожают, спрос на недвижимость упадет и дальнейшее повышение стоимости будет невозможно. То есть ситуация на рынке может резко измениться уже в ближайший месяц.

По мнению М.Литинецкой, в Москве рост цен на первичном рынке недвижимости по итогам 2019 года может достичь 5-10%. Причем основное повышение придется на вторую половину года, считает эксперт.

Ипотечные ставки М.Литинецкая пока не считает критичными. "Базовые ипотечные ставки по программам кредитования крупнейших банков за полгода возросли примерно на один процентный пункт: с 9-9,5% до 10-10,5% - говорит она. - Для сравнения: в начале 2015 года после повышения ключевой ставки средневзвешенный процент по выданным кредитам составил 14,71%. Поэтому рынку еще далеко до критичных значений, которые бы заморозили спрос".