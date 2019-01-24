В фонд защиты прав дольщиков хотят собрать 40 млрд руб.

24 января. FINMARKET.RU - К 1 июлязащиты прав дольщиков, созданный по поручению президента, должен консолидировать портфели страховщиков, банков и Общества взаимного страхования (ОВС). Соответствующий законопроект будет в ближайшее время направлен в Госдуму, сообщил "Известиям" председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев. Речь может идти о дополнительных 40 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2019 года должен заработать новый механизм долевого строительства, по которому граждане будут направлять деньги не напрямую застройщикам, а на эскроу-счета в банки. Кредитные организации возьмут на себя ответственность по страховым обязательствам.

Депутат готовит законопроект о консолидации на базе фонда всех ранее внесенных средств и гарантий. До создания фонда существовало три способа застраховать ответственность перед дольщиком: сделать взнос в страховую компанию (лидерами рынка были ВСК, "Респект", "Проминстрах"), Общество взаимного страхования или получить банковскую гарантию.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос передачи портфеля от страховщиков, банков и от ОВС. Необходимо всё свести к единому механизму. Речь идет не только и не столько о передаче средств, сколько о получении публично-правовой компанией полной информации, составлении общей картины. Нам важен каждый человек, который заключил ДДУ, и гарантированное исполнение обязательств по договорам", - сказал "Известиям" Н.Николаев.

Парламентарий посетовал, что, к сожалению, этот вид страхования был добровольным, поэтому многие долгострои остались без финансовых гарантий. Он добавил, что законопроект будет в ближайшее время представлен на обсуждение. Фонд должен консолидировать портфели до 1 июля 2019 года, когда начнет действовать новый механизм долевого строительства.

Как отметил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, несмотря на колоссальный объем собранных страховых премий - около 43 млрд рублей, - пострадавшие получили всего 1 млрд рублей. Число обманутых граждан всё время росло, поэтому президент и принял решение создать государственный компенсационный фонд дольщиков, а позже поручил отказаться от традиционной схемы долевого строительства и перейти на проектное финансирование с участием банков.

По словам Н.Алексеенко, сегодня в проблемные переходят 13 из 100 строящихся домов, а потери на этих объектах составляют в среднем 50% средств от вложенных. Общая стоимость достройки всех проблемных домов в стране оценивается в 400-600 млрд рублей.

Опрошенные "Известиями" застройщики рассказали, что уже начали перечисления в фонд по проектам, запущенным до 21 октября 2017 года. В фонде дольщиков подтвердили, что это сделали около 230 компаний, которые уже перечислили 130 млн рублей более чем по 500 строящимся объектам.