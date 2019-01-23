Рост промпроизводство в декабре замедлился до 2%, за 2018 год ускорился до 2,9%

В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2% после 2,4% в ноябре. Аналитики ожидали ускорения до 2,5%. За год повышение составило 2,9% при прогнозах роста на 3%

23 января. FINMARKET.RU - В декабре 2018 года промышленное производство в РФ увеличилось на 2% по сравнению с декабрем 2017 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре производство в годовом выражении выросло на 2,4%, в октябре - на 3,7%, в сентябре - на 2,1%, в августе - на 2,7%, в июле - на 3,9%, в июне - на 2,2%, в мае - на 3,7%, в апреле -на 3,9%

По сравнению с предыдущим месяцем т.г. в декабреувеличилось на 7%.

За 2018 г. промпроизводство выросло на 2,9% после роста на 2,1% в 2017 году.

Динамика показателей оказалась хуже прогнозов. Аналитики ожидали, что рост промпроизводства в РФ в декабре ускорится до 2,5%. Прогноз экономистов по росту промпроизводства на 2018 год составлял 3%, совпадая с официальным прогнозом Минэкономразвития.

В 2019 году аналитики ожидают замедления роста промышленности до 2%. Минэкономразвития - до 2,4%.

В 4-м квартале 2018 года промышленность выросла в годовом сравнении на 2,7% после роста на 2,9% в 3-м квартале, на 3,2% во 2-м квартале и на 2,8% в 1-м квартале.

С исключением сезонного и календарного факторов в декабре 2018 года промпроизводство, по расчетам Росстата, увеличилось на 0,1% к предыдущему месяцу после снижения на 0,4% в ноябре.

В сфере добычи полезных ископаемых в декабре рост объема производства в годовом выражении замедлился до 6,3% после повышения на 7,8% в ноябре. В обрабатывающих производствах промпроизводство не изменилось как и месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 4,5%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 3,8%.

В 2018 году в сфере добычи полезных ископаемых производство выросло в годовом выражении на 4,2%, в обработке - на 2,6%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром на 1,6%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - на 2%.

Производство легковых автомобилей в РФ в прошлом году увеличилось в годовом выражении на 15,3% - до 1,6 млн.

В декабре выпуск авто вырос на 17,7% в годовом выражении и снизился на 19,2% - по отношению к предыдущему месяцу.

Выпуск автобусов поднялся за 2018 год на 17,5% - до 31, тыс. шт.

Производство грузовиков снизилось на 3,4% и составило 157 тыс. машин.

В 2018 году производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 12,4% по отношению к 2017 году и составило 2,7 млн тонн.

Выпуск мяса птицы снизился на 0,5% - до 4,8 млн тонн.

За год было произведено 2,3 млн тонн колбасных изделий, что на 1% больше, чем годом ранее.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла снизился на 2,8% - до 4,5 млн тонн.

Производство рыбы и рыбных продуктов сократилось на 0,1% - до 4,2 млн тонн.

Производство сыра поднялось на 2,4% - до 475 тыс. тонн.

Изготовление круп сократилось на 1,6% и составило 1,5 млн тонн. Макаронных изделий было произведено на 2,7% меньше - 1,4 млн тонн.

Производство пива выросло на 2,4% - до 775 млн дкл.