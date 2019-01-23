Потенциал снижения ставок по ипотеке в краткосрочной перспективе исчерпан

23 января. FINMARKET.RU - Потенциал снижения ставок по ипотечному кредитованию в краткосрочной перспективе исчерпан, в случае ухудшения макроэкономической ситуации правительство может вернуться к вопросу поддержки кредитования граждан, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"С учетом наблюдаемой волатильности на финансовых рынках потенциал снижения ставок в краткосрочной перспективе исчерпан. В случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации потребуются оперативные меры по поддержке кредитования для граждан, в том числе, по аналогии с программой субсидирования процентнойпо ипотеке, показавшей свою эффективность в 2015-2016 годах", - сказал он.

При этом глава Минстроя отметил, что снижение ставок за 2 года с уровня 12-13% до 9,5% было самым масштабным за всю историю ипотеки.

Тем временем глава Сбербанка Герман Греф полагает, что во втором полугодии 2019 года ставки могут начать снижение вслед за инфляцией, но в начале года внедрение механизма финансирования строительства через эскроу-счета приведет к росту ставок по ипотеке.

"Введение регулирования на рынке строительства приведет, конечно, к временному сокращению предложения. При сохранении высокого спроса, конечно, цены на жилье пойдут вверх, это, конечно, ударит по ипотеке. В этом смысле, может быть, неплохо даже, что повышение ставок по ипотеке немного охладит спрос", - сказал Г.Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что строительному рынку необходимо как можно скорее адаптироваться к ситуации и перейти ко второй стадии с новыми параметрами предложения.

"По моим ощущениям, инфляция должна во второй половине года стабилизироваться. Мой личный прогноз, что к концу года ставки в целом могут пойти вниз, и по ипотеке в том числе", - отметил финансист. По его словам, у Сбербанка сейчас нет конкретных планов по новому повышению ставок по ипотеке.

В 4-м квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 17,5%, или на 348,3 тыс. руб., и составил 2,34 млн руб. по сравнению с 1,99 млн руб. в 4-м квартале 2017 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) в 4 квартале 2018 года зафиксировано в Москве (4,61 млн. руб.), Московской области (3,48 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,04 млн руб.), Республике Саха (Якутия) (2,66 млн руб.) и Приморском крае (2,60 млн руб.). В свою очередь, самый низкий показатель среднего размера ипотечного кредита отмечен в Челябинской (1,54 млн руб.), Кировской (1,60 млн руб.) и Вологодской (1,63 млн руб.) областях, а также в Алтайском крае (1,65 млн руб.) и Кемеровской области (1,66 млн руб.).

При этом самая значительная динамика роста среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) в октябре-декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в Владимирской (+31,9%), Томской (+30,1%) и Воронежской (+28,0%) областях, а также в Республике Башкортостан (+27,4%) и Пензенской области (+25,5%).

В свою очередь, меньше всего средний размер ипотечного кредита увеличился в Москве (+5,0%), Свердловской (+8,2%), Московской (+9,6%), Самарской (+10,0%), Ростовской (+10,3%) областях и Краснодарском крае (+10,3%).