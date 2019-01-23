С 1 февраля на 4,3% проиндексируют социальные выплаты

23 января. FINMARKET.RU - с 1 января 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, отмечается в материалах Минтруда, на которые ссылается "Российская газета".

Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3 процента. Соответственно, на этот процент и повысятся все федеральные выплаты. К ним, в частности, относятся выплаты Героям СССР и России, ветеранам, полным кавалерам Ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытания (в том числе ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, тем, кто подвергся радиационному воздействию при испытаниях на Семипалатинском полигоне). К федеральным выплатам также относится пособие на погребение.

В целом на индексацию выплат правительство израсходует более 25 миллиардов рублей.

В то же время, как считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, методику индексации отдельных социальных пособий необходимо пересматривать. По его мнению,на 4,3 процента не сможет покрыть прогнозируемую инфляцию 2019 года. По оценкам минэкономразвития и ЦБ, это не менее 5 процентов за год. К тому же надо учитывать то обстоятельство, что индекс потребительских цен (то есть инфляция) считается по очень широкой корзине товаров и услуг. Туда входит более 700 наименований.

"Это приводит к тому, что индивидуальная инфляция отдельных семей или целых когорт с низкими доходами очень чувствительна к определенным товарам, которые составляют повседневную потребительскую корзину. Например, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, молоко, куриное мясо и, конечно, расходы на ЖКХ и другие обязательные платежи", - добавляет Сафонов. Поэтому, по его мнению, индексацию надо привязать к динамике цен на наиболее востребованные товары и услуги, которые потребляют наименее обеспеченные семьи. "Такой подход будет более социально справедливым", - считает эксперт.